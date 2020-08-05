Türkiye Almanlar için de "güvenli tatilin" adresi olacak
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Türkiye Almanlar için de "güvenli tatilin" adresi olacak

Antalya ve Muğlalı turizmcilerde, Almanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırmasının sevinci yaşanıyor.

05.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:03

Antalya ve Muğlalı turizmcilerde, Almanya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırmasının sevinci yaşanıyor.

Deniz, kum ve güneşin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Antalya ve Muğla'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm otellerde gerekli önlemler alındı.

Sağlıklı turizm sertifikasıyla hizmet sunan oteller, yeni normalleşme sürecinde hem çalışanlarının hem de misafirlerinin sağlığını korumak için gerekli koşulları sağlıyor.

Rusya Federasyonu'ndan sonra Antalya'ya en fazla turist gönderen ülke olarak öne çıkan Almanya'nın Kovid-19 nedeniyle Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırması sektör temsilcilerini mutlu etti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, "güvenli turizm" konusunda uygulanan sertifikasyon sistemi ve bu sistem kapsamında konulan kriterlere sıkı şekilde uyulmasının Türkiye'yi turizmde bu sevindirici noktaya getirdiğini söyledi.

Almanya'nın kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Yağcı, "Almanya'nın Türkiye'nin 4 iline seyahat uyarısını kaldırması son derece önemli bir gelişme. Güvenli turizm konusunda kuralları sıkı şekilde uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

"Bu pazarların devreye girmiş olması son derece önemliydi"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ise Ukrayna ve Rusya'nın ardından Almanya'nın da 4 şehre yönelik seyahat uyarısını kaldırmış olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Almanya ve Rusya'nın bölgelerinin en önemli ana kaynak pazarları olduğuna dikkati çeken Sili, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar yaptığımız sertifika süreci gibi uygulamaların çok doğru takip edilmesi gerekiyor. Bundan sonra yapılacak çalışmalar hem bu senenin devamı hem de gelecek sezon için alınacak satışlar için çok ciddi avantaj sağlayacak. Almanya ve Rusya gibi ülkelerden gelecek turist sayılarından daha ziyade bu pazarların devreye girmiş olması son derece önemliydi. Bununla ilgili başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Süreçte ciddi çaba gösteren sivil toplum kuruluşları, turizm profesyonelleri ve uygulamaları hakkıyla yerine getiren tesislerimiz ayrı ayrı teşekkürü hak ediyor."

"Bizim için sevindirici bir haber"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Almanya'nın seyahat uyarısını kısmen kaldırmasının "geç alınmış bir karar" olduğunu dile getirdi.

Almanya'nın Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla ilgili aldığı önlemleri gördüğünü belirten Atmaca, "31 Ağustos'u beklemeden 4 Ağustos'ta bu kararı açıkladılar. Birkaç güne kadar uçuş sayıları belli olunca daha net konuşabiliriz. Rusya'nın ardından Almanya'nın da seyahat uyarısını kaldırması önemli bir gelişme. İkinci büyük pazarımız konumundaki Almanya'dan yeniden misafirlerimizin gelecek olması bizim için sevindirici bir haber." diye konuştu.

"Bu süreçte tesislerimiz ciddi önlemler aldı"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de Almanya'nın ana pazarları konumunda olmamasına rağmen seyahat uyarısını kaldırmış olmasının bölgelerine olumlu yansıyacağına inandıklarını kaydetti.

Bu süreçte tesislerin ciddi önlemler aldığına dikkati çeken Esin, "Yerel ve genel yönetimin önlemleri sıkı şekilde takip etmesi gerekiyor. Ekonomik anlamda turizm sektörü salgından çok fazla olumsuz etkilendi. Rusya, İngiltere ve Almanya'dan yeniden turistlerin gelmeye başlayacak olması turizm sektörüne 2-2,5 ay kadar olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal ise Almanya'nın seyahat uyarısını kaldırdığı iller arasında Muğla'nın da bulunmasının bölgedeki turizmcileri sevindirdiğini söyledi.

Türkiye'nin Kovid-19'a karşı ilk günden bu yana tedbirleri kararlılıkla uyguladığını dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Dalaman Havalimanı'nda 90 bin Alman turist girişi olmuş. Almanların gelmesi bizim için çok büyük mutluluk kaynağı. Almanya dışındaki Avrupa ülkeleri ve özellikle Hollanda vatandaşlarının Almanya'yı örnek alıp ülkemize tatile gelmelerini umut ediyoruz. Bölgeye gelecek misafirler için tesislerimiz hazır. Alman misafirleri ülkemizde en iyi şekilde ağırlayıp ülkelerine yollayacağız."

Türkiye Almanlar için de 'güvenli tatilin' adresi olacak

Kaynak: AA

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