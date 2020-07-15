Türkiye, Alman turizm profesyonellerini güvenli tatil için Ege'de buluşturacak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress, Almanya'nın önde gelen turizm acentelerini 16-19 Temmuz'da İzmir ve Kuşadası'nda ağırlayarak Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini tanıtacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile SunExpress, Almanya'nın önde gelen turizm acentelerini 16-19 Temmuz'da İzmir ve Kuşadası'nda ağırlayarak Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini tanıtacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TUI ve Alltours gibi tur operatörlerini temsil eden ve Almanya'nın 7 farklı şehrinden organizasyona katılacak seyahat profesyonelleri, Ege'nin eşsiz doğasında gerçekleştirilecek gezi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı turistik tesislerde deneyimleme imkanı bulacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, haziran ayında 50'den fazla ülkenin büyükelçisi ile uluslararası basın mensuplarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde Antalya'da buluştuğunu hatırlattı.

Ülkedeki her bir ziyaretçiyi tanıtım elçisi olarak kabul ettiklerini ifade eden Alpaslan, "Bu salgından önceki dönemde de böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Antalya'da gerçekleştirdiğimiz etkinlik sonrasında hem büyükelçilerden çok olumlu geri dönüşler aldık hem de Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın Almanya'dan İngiltere'ye, Japonya'dan Ukrayna'ya, Rusya'dan Hollanda'ya uluslararası basın tarafından ilgiyle takip edildiğini gördük. Bu yüzden bu tür tanıtım etkinliklerini oldukça önemsiyor ve iş birliğinde bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Alpaslan, Türkiye'nin küresel salgının ardından normalleşme sürecinde en başarılı sınavı veren ülkelerden olduğuna dikkati çekerek "Bakanlığımız Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı uygulamaya koydu. İç hat ve uluslararası uçuşlar başladığında Türkiye yeni turizm sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlamış durumdaydı. Türkiye, turizmde her zamanki gücünü korumaya devam ediyor, dünyanın içinden geçtiği bu en zorlu süreci atlatacak altyapıya ve donanıma sahip durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci Tanıtım Gezisi Antalya'ya

SunExpress CEO Yardımcısı Ahmet Çalışkan ise SunExpress'in Türk turizmin en önemli oyuncularından biri olduğunu belirterek "Bu çerçevede, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkıları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Alman Touristik Aktuell iş birliği ile önemli sayıda Alman turizm seyahat acentelerini İzmir'de ağırlayacağız. Amacımız, pandemi ile mücadelede Kültür ve Turizm Bakanlığımızın başlattığı 'safe tourism' uygulaması çerçevesinde alınan önlemleri misafirlerimize yerinde göstererek İzmir özelinde Türkiye'nin bu konuya gösterdiği hassasiyetin altını bir kez daha çizmektir." açıklamasında bulundu.

Çalışkan, İzmir'in ardından Almanya'nın önde gelen turizm profesyonellerini 23-26 Temmuz'da Antalya'da ağırlayarak Türkiye'nin alınabilecek bütün önlemleri aldığını, hatta birçok turizm ülkesinden daha önde olduğunu bir kez daha göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA