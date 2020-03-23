Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Bursa, Güncel

Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı

ÇİN'de ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılıp, binlerce kişinin ölümüne yol açan, Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde hayatlarını riske atarak, 24 saat özverili çalışmasıyla ülke genelinde alkışlanan sağlık çalışanlarına, dün gece Bursa'da kaza yapan alkollü...

23.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:28
Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı

ÇİN'de ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılıp, binlerce kişinin ölümüne yol açan, Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde hayatlarını riske atarak, 24 saat özverili çalışmasıyla ülke genelinde alkışlanan sağlık çalışanlarına, dün gece Bursa'da kaza yapan alkollü sürücü tarafından çirkin saldırı gerçekleştirildi. Hafif ticari araç ile 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak kendisiyle birlikte 7 kişinin yaralanmasına yol açan Serdar Basri Şahin (23), hem olay yerinde kendisini tedavi eden sağlık çalışanına hem de götürüldüğü hastanede kontrolleri yapılırken sağlık personelini darbedince gözaltına alındı.  

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısa sürede dünya geneline yayılarak, binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün 'pandemi' (küresel salgın) ilan ettiği koronavirüs Türkiye'de de görülürken, tüm çabalara rağmen 30 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, bir dizi önlem ve tedbirleri açıklarken, mücadelenin kahramanları ise sağlık çalışanları oldu. Dünyada birçok ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında çok sayıda sağlık çalışanı yaşamını yitirirken, Türkiye'de de küresel salgının önlenmesi için yürütülen mücadelede en büyük risk, yine sağlık personelinin omuzlarına yüklendi. Ailelerinden ve sosyal hayatlarından feragat etmenin yanı sıra hayatlarını tehlikeye atarak, 24 saat mesai yapan sağlık çalışanları, virüse yakalananlara şifa olabilmek için özveriyle mücadelede ön safhada yer aldı. 

TÜRKİYE, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLARLA DESTEK OLDUSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te milletvekillerine yaptığı konuşma sırasında, sağlık personelinin özverili çalışmasına vurgu yaparak, "Alkışlayalım, ne kadar alkışlasak azdır" dedi. Bakan Koca'nın bu sözlerinin sosyal medyada paylaşmasıyla yurt genelinde sağlık personeline destek yağdı. Halkın yanı sıra polis, asker ve itfaiye çalışanları da saatler 21.00'i gösterdiğinde, her gün hastaları tedavi edebilmek için hayatlarını dahi riske atan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.ALKOLLÜ SÜRÜCÜ UÇURUMDAN YUVARLANDI, SAĞLIK PERSONELİNE SALDIRDI

Yurt genelinde sağlık çalışanları için bu duygularla teşekkür edilirken, dün Bursa'da aşırı alkollü sürücünün neden olduğu ve kendisi ile birlikte 7 kişinin yaralandığı kazadan sonra üzücü olaylar yaşandı. 2.50 promil alkollü çıkan sürücü Serdar Basri Şahin yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine İnegöl İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle araçta sıkışan yaralılar, kurtarılarak, halatla yola çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sırasında kazayı hafif sıyrıklarla atlatan, alkollü sürücü Serdar Basri Şahin, saldırgan davranışlarda bulundu. Kendisini tedavi etmeye çalışan sağlık görevlisi Coşkun Ç.'yi (37) darbeden Şahin, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Şahin, bu kez de röntgen çekimi sırasında sağlık çalışanına saldırdı. Bunun üzerine sağlık görevlisi, 'beyaz kod' uygulamasıyla yardım istedi. Serdar Basri Şahin, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin alkışladığı sağlık çalışanlarına alkollü sürücünün saldırması, hastanedekilerin de tepkisine neden oldu.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
'Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz' Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı
Son Dakika: Kamu bankalarının ardından İş Bankası da müşterilerinin ödemelerini erteleme kararı aldı
Son Dakika: Kamu bankalarının ardından İş Bankası da müşterilerinin ödemelerini erteleme kararı aldı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı...
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Guido Senia Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Ünal Karaman Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Wuhan Fransa Almanya
Şu an buradasınız: Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 13:49:18. #1.14#
title