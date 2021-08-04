Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
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Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu Söndürme ekipleri, asker-polis ve halk omuz omuza alevlerle savaşıyor Ülke genelinde bir haftadır devam eden orman yangınlarında Türkiye alevlere karşı adeta tek yürek oldu.

- Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu

Söndürme ekipleri, asker-polis ve halk omuz omuza alevlerle savaşıyor

AYDIN - Ülke genelinde bir haftadır devam eden orman yangınlarında Türkiye alevlere karşı adeta tek yürek oldu. Muğla'da bir hafta önce başlayan ve şiddeti artırarak devam eden yangınları söndürmek için yüreği vatan sevdası ile çarpan herkes seferber oldu. Yangınlarda halkın alevlerle mücadelesi objektiflere bu şekilde yansıdı.

Muğla Marmaris'te 7 gün önce başlayan yangınlar, Marmaris'ten sonar Bodrum, Milas, Seydikemer, Köyceğiz, Kavaklıdere, Menteşe ve Muğla'nın komşu illeri Aydın ve Denizli'nin değişik ilçelerinde devam ediyor.

Alevlerle mücadele etmek için askerinden polisine, kaymakamından vali yardımcısına söndürme ekiplerinden gönüllü vatandaşlara kadar herkes yangın bölgesine koştu. Türkiye'nin adeta tek yürek olduğu yangınlarda özellikle Polis Teşkilatı'ndaki TOMA'ların alevlere mücadelesi göz doldurdu. Bir an olsun söndürme ekiplerini yalnız bırakmayan vatandaşlar bir taraftan hortum taşırken, diğer taraftan da alev savaşçılarının hararetini söndürmek için su dağıtıyor.

Zaman duygusal anların da yaşandığı söndürme çalışmaları sırasında Marmaris yakınlarında bulunan tarihi bir alanı alevlerden korumak için seferber olan alev savaşçıların görüntüleri objektiflere bu şekilde yansıdı.

Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu
Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu araç birçok özelliği ile Türkiye'de tek... İlk kez Muğla yangınında kullanıldı
Bu araç birçok özelliği ile Türkiye'de tek... İlk kez Muğla yangınında kullanıldı
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