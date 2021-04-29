Türkiye, Alaçatı mutfağına misafir oluyor

Alaçatı Turizm Derneği, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği sanal "Evde Ot Şenliği" ile bu yıl da festival havasını evlere taşıdı. Alaçatı'nın nefis lezzetleri, çekilen kısa videolar ile çevrimiçi olarak tanıtıldı.

Alaçatı Turizm Derneği öncülüğünde düzenlenen "Evde Ot Şenliği" büyük ilgi görüyor. Dernek yönetimi, Alaçatılıların pişirdiği ot yemeklerinin kısa videoları ve tariflerini, @evdeotsenligi ve @alacatiturizmdernegi sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutfaklara misafir ediyor.Alaçatı'nın yöresel yemekleri ile hazırlanan online reçete sayesinde organik, doğal lezzetler, gözler önüne seriliyor. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu "Alaçatı'da gastronomiyi ön plana çıkararak, turizmde pazar çeşitliliğini artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

"Yerel tarifler unutulmasın"

Bu şenlik sayesinde Ege otlarını ve yerel tarifleri tüm mutfaklara yayacak bir kapıyı araladıklarını söyleyen Bayraktaroğlu "Yerel tariflerin unutulmasını istemiyoruz. Çektiğimiz videoları yalnızca biz değil, izleyenler de kendi hesaplarında paylaşıyor. Böylece tariflerimizi, ot zamanında insanların akıllarında tutuyoruz. İnsanlar bu tarifleri ilerde çocuklarına, torunlarına aktaracak. Lezzetlerimiz dilden dile, nesilden nesile yayılacak. Aynı zamanda bir envanter de oluşacak" diye konuştu.

"İzlemeye doyamıyoruz"

Alaçatılılar olarak yerellik ve özgünlüğe çok önem verdiklerinin altını çizen Bayraktaroğlu "Geleneksel tariflerin yanı sıra kendi tarzımızda, kendimize uygun modern tarifler de paylaşıldığını gördük, bu bizi çok mutlu etti. Alaçatı'nın neredeyse tüm otlarını kullanarak yapılan çalkama, ızgara olarak kullanıldığı cibez otu. O kadar farklı yorumlar var ki, izlemeye doyamıyoruz" diye konuştu.

Mayıs sonuna kadar devam ediyor

Eli kaşık tutan herkesi şenliğe tarifleriyle katılmaya davet eden Bayraktaroğlu "Alaçatı cibezden kuzukulağına, şevketi bostandan, radikaya, karabaştan, kengere kadar saymakla bitirilemeyecek kadar çok ot çeşidine ev sahipliği yapıyor. Elbette hepsinin bir zamanı var. Biz de mayıs sonuna kadar gelen tarifleri yayınlamaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler