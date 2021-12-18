Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafıyla gerçekleştirdi - Haberler
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Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafıyla gerçekleştirdi

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafıyla gerçekleştirdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafı çekimiyle gerçekleştirildi.

İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE- Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafı çekimiyle gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafı çekimiyle gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılan liderleri tek tek karşıladı ardından toplu fotoğraf çektirildi.


- İstanbul
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafıyla gerçekleştirdi

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafıyla gerçekleştirdi

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafıyla gerçekleştirdi

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafıyla gerçekleştirdi

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafıyla gerçekleştirdi

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafıyla gerçekleştirdi

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafıyla gerçekleştirdi

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)

 Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah bugün yapacağımız işler ve alacağımız kararlar ile Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız.'

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