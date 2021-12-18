TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ'NİN RESMİ AÇILIŞI AİLE FOTOĞRAFIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

TÜRKİYE- Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafı çekimiyle gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı aile fotoğrafı çekimiyle gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılan liderleri tek tek karşıladı ardından toplu fotoğraf çektirildi.