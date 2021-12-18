Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Mısır da katıldı - Haberler
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Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Mısır da katıldı

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Mısır da katıldı
AA / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Lozan da katıldı.

İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Lozan da katıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lozan, zirvede yaptığı konuşmada, katılımcı ülkelerin bölgesel kalkınma, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Lozan, Türkiye-Mısır arasında karşılıklı ticaret, yatırım ve turizm alanlarındaki iş birliği konularına da değindi.

Mısır- Türkiye ilişkilerinde normalleşme süreci

Türkiye-Mısır istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Lozan başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenmişti.

Türkiye ve Mısır heyetlerinin iki gün süren ve 6 Mayıs'ta Kahire'de tamamlanan istikşafi nitelikli görüşmelerin birinci turu ise samimi havada ve kapsamlı içerikte yapıldığı, iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı bildirilmişti.

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AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

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