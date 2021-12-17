Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, Afrika'nın Türkiye'ye güvenini ortaya koyuyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala Pen'apala, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Afrika'dan yoğun katılımın, kıta ülkelerinin Türkiye'ye güvendiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı Pen'apala, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Pen'apala, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyanın her yerinde yıkıcı etkilere neden olduğunu özellikle Afrika ülkelerinin salgından büyük ölçüde etkilendiğini dile getirdi.

Böyle bir ortamda bu kadar geniş katılımlı bir zirve düzenlemenin kolay olmadığına vurgu yapan Pen'apala, sıcak karşılama için muhataplarına teşekkür etti.

Pen'apala, 16 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 26'sı dışişleri bakanı olmak üzere 102 Afrikalı bakanın zirveye katılımına işaret ederek "Bu yüksek katılım Afrika'nın Türkiye'ye güvendiğinin göstergesidir. Afrika'nın Türk halkına güvendiğinin göstergesidir. Afrika'nın da Türkiye ile iş birliğinden faydalandığının göstergesidir." dedi.

Türkiye'nin son yıllarda Afrika'daki diplomatik misyon sayısını artırdığına vurgu yapan Pen'apala, aynı şekilde Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin de arttığını dile getirdi.

Pen'apala, Afrika'da sanayileşme, eğitim, genç ve kadınların durumu, sağlık, tarım, altyapı gibi konuların öncelikli olduğuna vurgu yaptı.

Özellikle sanayileşmenin bu konu başlıkları arasında en büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Pen'apala, kıtanın stratejik ortaklarının bu önceliği dikkate alması gerektiğini kaydetti.

Pen'apala, yarın sona erecek zirvenin çok verimli geçeceğine ve alınacak tüm kararların kazan-kazan ilkesine dayanacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

"Zorluklara rağmen Afrika kararlı"

Afrika Birliği Ticaret ve Sanayi Komiseri Albert Muchanga da zirvenin salgına rağmen yüz yüze yapılmasının önemine değindi.

Muchanga, "Toplanmamız son derece ilginç bir dönemde gerçekleşiyor. Burada sizi görmek ve bu toplantıyı yapmak çok güzel ve önemli. Bu bakanlar toplantısı tüm engellere rağmen fiziksel biçimde yapılıyor." dedi.

Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında güçlü ve dostane ilişkiler olduğuna dikkati çeken Muchanga, "Tüm zorluklara rağmen Afrika'nın kararlı olduğunu belirtmek istiyorum. Kovid-19 salgınına karşı tüm çabalarımızı sürdüreceğiz. Kimse bu salgına karşı yalnız kalmamalı, herkes aşılana kadar güvende olamayız. Bu nedenle aşıların temin edilmesi ve gönderilmesi şart." şeklinde konuştu.

Muchanga, yarın bir araya gelecek liderlerin 5 yıllık eylem planını gözden geçireceğine işaret ederek Afrika ile Türkiye'nin iş birliğini kazan-kazan ilkesiyle sürdüreceğini kaydetti.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

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