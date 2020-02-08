Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanları İstişare Toplantısı Erciyes'te yapıldı

08.02.2020 18:26 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:20

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanları, 2020'nin ilk toplantısını Kayseri'de gerçekleştirdi.

DEİK Türkiye Afrika İş Konseyi Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı başkanlığında Erciyes'te bir otelde düzenlenen toplantıya, olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelemeyen bazı misafirler katılamadı.

Gözbaşı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, başkanlığının ilk toplantısını, şehrin yurt dışında parlayan yıldızı olan Erciyes'te yaptıklarını vurguladı.

Türkiye'de 2020'nin "Afrika yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Gözbaşı, "Bütün büyük ülkelerin de dikkati Afrika kıtasında. Çünkü Afrika büyük bir coğrafya, büyüyen bir coğrafya. İnanılmaz genç nüfusu olan, ülkemiz açısından da ekonomik kazançlar sağlayacak bir ülke. Biz geçmişte Afrika'ya yapılanları yapmak niyetinde değiliz. Biz 'birlikte kazanalım' sloganıyla karşılıklı kazanç sağlamak niyetindeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika gezisine katıldığını da aktaran Gözbaşı, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da Afrika'ya çok önem veriyor. Gittiğimiz heyetle orada önemli işlere imza attık. Biz DEİK Afrika İş Konseyleri olarak ekim ayında yapılacak Afrika zirvesine hazırlıklarımıza bu toplantıyla start vermiş olduk. Toplantımızda hazırlıklarımızı, bu yılı nasıl geçireceğimizi, neler yapacağımızı konuştuk. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve DEİK Başkanımız Nail Olpak ile istişare halindeyiz. Bütün paydaşlarımızla, ilgili bütün bakanlıklarla, bütün büyükelçiliklerimizle, bu yıl ne yapacağımızın planlamasını yaptık."

Gözbaşı, iş insanlarına, nelerden faydalanabileceklerini anlatıp daha fazla üye kazanmayı ve daha fazla firmayla çalışmayı istediklerini kaydetti.

Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı ihracatın istenilen seviyede olmadığının altını çizen Gözbaşı, "Şu anki ihracatımızın üzerine koyacağımız her bir dolar bizim için bir artıdır. Bizim dünyaya damga vuran inşaat sektörümüz var. Bizim derdimiz Afrika'ya sadece mal satmak değil. Biz aynı zamanda yeniden yapılanmayı planlayan Afrika'yı inşa etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA