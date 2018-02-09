Türkiye-Afrika Iı. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı

Türkiye'nin ev sahipliğinde "Türkiye-Afrika II. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı" 11-12 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye-Afrika II. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı 11-12 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğini yapacağı konferansa, Afrika Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Thomas Qwesi Quartey, çeşitli Afrika ülkelerinin Dışişleri Bakanları ve Afrika Birliği Komisyonu temsilcileri ile üst düzeyli yetkililer katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "III. Türkiye- Afrika Zirvesi öncesinde Türkiye-Afrika ortaklığında kaydedilen ilerlemelerin gözden geçirilmesine ve işbirliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınmasına imkan sağlayacaktır. Konferans sonunda bir Ortak Bildirinin kabul edilmesi öngörülmektedir.

Türkiye, Ocak 2008'de Afrika Birliği tarafından 'stratejik ortak' ilan edilmiş ve bu tarihten sonra Afrika Birliği ile ilişkilerimiz uzun vadeli ve kurumsallaşmış bir işbirliği perspektifi kazanmıştır. 2018 yılının, Afrika Birliği ile stratejik ortaklığımızın 10. Yıldönümü olması nedeniyle, söz konusu konferans ayrı bir önem taşımaktadır" denildi. - ANKARA