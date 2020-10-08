Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na ilişkin, "Bu etkinlik için geliştirdiğimiz e-ticaret platformunda, binlerce Türk ve Afrikalı iş insanı sanal ortamda iş yapma imkanına sahip oluyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na ilişkin, "Bu etkinlik için geliştirdiğimiz e-ticaret platformunda, binlerce Türk ve Afrikalı iş insanı sanal ortamda iş yapma imkanına sahip oluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla DEİK'in düzenlediği Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu (TABEF), bu yıl ilk kez online olarak gerçekleştirildi.

Forumun açılışında konuşan DEİK Başkanı Olpak, bu etkinlikte 2 bin 500 iş insanı, panellerde 50 ülkeden konuşmacı ağırlanacağını belirterek, Nisan 2021'de 3'üncü TABEF'e ev sahipliği yapmayı planladıklarını söyledi.

Bu etkinlik için geliştirdikleri e-ticaret platformunda, binlerce Türk ve Afrikalı iş insanının sanal ortamda iş yapma imkanına sahip olduğunu vurgulayan Olpak, "Afrikalı kadın girişimciler ile Afrika'da iş yapan cesur Türk kadın girişimcilerimiz arasında deneyim paylaşımı sağlamak, iş dünyasında kadınların daha fazla yer alması için çözümler üretmek ve iş birliklerimizi artırmak için yarın Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyalog Platformu'nu da düzenleyeceğiz." dedi.

"Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi anlaşmasına ilişkin kapsamlı rapor hazırladık"

Nail Olpak, Türkiye olarak Afrika kıtasına yönelik ekonomik faaliyetlerin iş dünyası ayağında, DEİK Afrika İş Konseyleri ile çalıştıklarını, 54 ülkeye sahip Afrika kıtasında DEİK'in 45 iş konseyinin bulunmasının da bunun en büyük göstergesi olduğunu kaydetti.

Afrika'ya inandıklarını ve güvendiklerini ifade eden Olpak, Afrika Birliği 2063 vizyonu doğrultusunda, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürmek için hazırlanan, imalat/sanayileşme ve katma değerli üretim hedeflerinin de kıta ile ekonomik ilişkilerini şekillendirdiğini aktardı.

Olpak, Afrika'yı dünyanın en büyük serbest ticaret pazarlarından biri konumuna yükseltecek Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi anlaşmasının Ocak 2021'de yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma ile birlikte kıta içerisindeki ticaretin 4 yıl içinde yüzde 50 seviyelerine çıkarılabileceği tahmin ediliyor. DEİK olarak, Ticaret Bakanlığımız ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile iş birliği içerisinde, anlaşmanın Türkiye-Afrika ekonomik ilişkilerine etkisini analiz etmek ve Türk firmalarının anlaşma hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamak için kapsamlı bir rapor hazırladık. Özelikle bilişim teknolojilerinin kullanıldığı sağlık, ulaşım, mühendislik ve mimarlık, bankacılık, üretim ve sanayi gibi alanlarda PPP dahil daha fazla yatırım ve iş birliği projeleri geliştirmek amacımız."

"Afrika Birliği ve DEİK arasında karşılıklı temsilcilik ofisi açılması önemli"

DEİK Başkanı Olpak, Türkiye'de okumuş, burada veya kendi ülkelerinde iş hayatına atılmış gençlerin, en önemli ortak potansiyel olduğuna işaret ederek, "Bu gençlerin hem kendi ülkeleri hem de ülkemiz için daha fazla yararlı olmalarını sağlamak adına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız (YTB) ile ortak çalışmaya karar verdik. Dost ülkelerin gençlerinin hangi alanda kariyer ihtiyacı olduğunu belirleyerek ona göre destek olacağız. YTB Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye ve Afrika arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini daha da geliştirmek adına, Ticaret Bakanı Pekcan'ın da yakıdan takip ettiği, Afrika Birliği ve DEİK arasında karşılıklı temsilcilik ofisi açılması konusunun önemli olduğunu vurgulayan Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk özel sektörünün Afrika kıtasındaki en büyük sorunlarından birisi faaliyetlerin finansmanıdır. Türk Eximbank, bu faaliyetlere yoğun destek veriyor. Daha fazla desteğe ihtiyaç var. Ticaret Bakanlığımızın Afrika'da lojistik merkezleri kurma çalışmaları devam ediyor. Pandemi sebebiyle tedarik zincirlerini sıkça konuştuğumuz şu günlerde, bu lojistik merkezleri projeleri çok önemli. Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan DEİK, 146 iş konseyiyle, ticari diplomasi anlayışıyla çalışan bir iş platformu. Bilgi ve etkileşimin öneminin arttığı günümüzde, Afrikalı dostlarımızı da DEİK'in bu benzersiz küresel networkünden daha fazla faydalanmaya davet ediyorum."

"Afrika ekonomisi yüzde 4,9 daralabilir"

Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik İşler Komiseri Victor Harrison da koronavirüs salgınının küresel anlamda ve Afrika özelinde yol açtığı sosyal ve ekonomik olumsuzluklara değindi.

Bu yıl salgın nedeniyle Afrika ekonomisinin daralacağını belirten Harrison, şunları kaydetti:

"Afrika Birliği Komisyonu Ekonomi Departmanı, Afrika ekonomisinin yüzde 4,9 ila yüzde 2,1 aralığında daralacağını öngörüyor. Salgın ekonominin kilit sektörlerinde çok olumsuz etki bıraktı. Turizm, seyahat, ağırlama, üretim, ulaştırma, madencilik ve ihracat alanlarında çok olumsuzluklara yol açtı. İhracat ve madencilikte duraklamalar yaşandı. Emtia fiyatlarında ve Afrika'nın ihracatında çok ciddi düşüşler yaşandı."

Harrison, salgının kamu yatırımlarını doğrudan ve dolaylı etkilediğini ifade ederek, enflasyonun hızlı yükseldiğini, ilk çeyrekte enflasyonda yüzde 5'i aşan yükselişler gördüklerini aktardı.

"Pandemi sonrası hızlı toparlanma için ticaret canlandırılmalı"

Victor Harrison, ekonomik toparlanma yolunda Afrika liderlerinin makroekonomik tedbirler aldığını, salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini kontrol edebilmek için ani müdahalelerde bulunduklarını anlattı.

Pandemiden sonra rahat toparlanma adına üretilmiş malların ithalat ve ihracatının artırılması, Afrika'nın ticaretinin canlandırılması gerektiğini vurgulayan Harrison, tarım sektöründe reformların hayata geçirilmesi ve tedbirlerin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Harrison, genç ve dinamik nüfusun ekonomiye katılması ve kamu-özel sektör iş birliğiyle yapılan projelerin artırılmasının vatandaşların ekonomik anlamda refahına katkı sunacağını kaydetti.

Bu arada, etkinliğe, 26 Afrika ülkesinden 21 bakan ve bakan yardımcısı katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt