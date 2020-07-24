Türkiye Afrika'daki Osmanlı yadigârı esere sahip çıkıyor Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrindeki Nur'ul Hamidiye Camii'nin restorasyonu tamamlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrindeki Nur'ul Hamidiye Camii'nin restorasyonu tamamlandı.

Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde 135 yıl önce Osmanlı Sultanı 2. Abdulhamid'in yardımları ile inşa edilen Nur'ul Hamidiye Camii tarihi özellikleri yönünden iki ülke arasındaki bağın bir nişanesi olarak değerlendiriliyor. Kuruluşunda 2. Abdulhamid'in de katkılarının bulunması sebebiyle Nur'ul Hamidiye (Hamid'in Işığı) olarak isimlendirilen cami, 1884 yılında Cape Town'da Müslüman halkın katkısı ile inşa edilmiş iki katlı bir yapı. Caminin iç süslemesinde hat işlemeciliği (kufi ve sulüs), tezyinat (ahşap, cam, boya), altın varak (bezeme ve patina) ve nakkaşlık kullanılarak görüntüsü iyileştirildi.

Cami yönetimi başkanı Abdurrauf Boux, TİKA'nın daha önce Cape Town'da gerçekleştirdiği titiz ve itinalı çalışmalarıyla birçok proje ve Nur-ul Hamidiye Camii'nin restorasyonunu tamamladığını belirtti. TİKA'nın caminin iç süsleme çalışmalarını tamamlaması sayesinde bölgede cezbedici bir yapı haline geleceğini ifade eden Boux, katkılarından ötürü Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA