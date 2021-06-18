Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri seviyesindeki toplantı Türkiye'de yapılacak
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Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri seviyesindeki toplantı Türkiye'de yapılacak

Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri seviyesindeki toplantı Türkiye'de yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları üçlü toplantısının Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları üçlü toplantısının Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları üçlü toplantısı, 20 Haziran 2021 tarihinde Antalya'da, Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirilecektir. Sözkonusu toplantı kapsamında, Afganistan Barış Süreci bağlamında yaşanan gelişmelerin yanısıra güvenlik, enerji, bağlantısallık, düzensiz göç konuları gibi üç ülke arasındaki işbirliği alanları ele alınacaktır. Sayın Bakanımızın Antalya Diplomasi Forumu marjında İranlı ve Afgan muhataplarıyla ayrıca ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlanmaktadır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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