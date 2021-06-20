Türkiye-Afganistan-İran dışişleri bakanları üçlü toplantısı yapıldı

Türkiye-İran-Afganistan üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapıldı.

Türkiye-İran-Afganistan üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ile üçlü toplantıya başladıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla yaptığı toplantıya ilişkin fotoğraflar da paylaştı.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forum bugün sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz