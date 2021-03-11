Türkiye-Afganistan diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yılı Afgan-Türk Maarif Okullarında kutlandı
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Türkiye-Afganistan diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yılı Afgan-Türk Maarif Okullarında kutlandı

11.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:44
Türkiye-Afganistan diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yılı Afgan-Türk Maarif Okullarında kutlandı

Türkiye ile Afganistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı dolayısıyla Mezar-ı Şerif kentindeki Afgan-Türk Maarif Okulları Kız ve Erkek Liselerinde tören düzenlendi.

Türkiye ile Afganistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı dolayısıyla Mezar-ı Şerif kentindeki Afgan-Türk Maarif Okulları Kız ve Erkek Liselerinde tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Mezar-ı Şerif'teki TİKA, Diyanet İşleri Başkanlığı, Muhtar Koleji temsilcileri ve Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Kız ve Erkek Liseleri müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Kız Lisesi Müdürü Sevde Başaran, 100 yıl önce kayda geçen fakat binlerce yıl sürmesi arzulanan bu dostluğun resmi imzasını atan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Afganistan Kralı Amanullah Han'ı saygıyla anmayı bir borç bildiklerini söyledi.

Başaran, bugün de Maarif Vakfı aracılığıyla Afganistan'ın şimdilik 8 vilayetinde 25 eğitim kurumunda eğitim verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Turgut ise bu yılın Türkiye ve Afganistan arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 100. yıl dönümü olmasının yanı sıra Türkiye'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. ve Yunus Emre'nin vefatının da 700. yılı olduğunu söyledi.

Afganistan halkının, Mevlana'nın anlamlı sözü uyarınca, şu anda karşı karşıya kaldıkları dertleri ve sorunları geride bırakacağını ifade eden Turgut, Afganistan'ın bu çabalarına, Türkiye'nin, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da imkanları elverdiği ölçüde destek olacağının altını çizdi.

Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi Müdürü Şeref Koç ise Afganistan ile Türkiye'nin çok yakın iki dost ülke olduğunu belirterek, "Afganistan'ın üzerinden kara bir bulut geçse bizim içimizden kan deryaları akar ve aynı şekilde Türkiye'nin tırnağına bir zarar gelse Afganistan'daki bütün evlerden hicran yükselir." diye konuştu. ???????

Öğrencilerin seslendirdiği şiir ve şarkılarla devam eden tören, halk oyunları gösterisiyle son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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