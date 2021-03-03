Türkiye-Afganistan diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yılı Afgan-Türk Maarif Okullarında kutlandı

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Türkiye ile Afganistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı dolayısıyla başkent Kabil'de Afgan-Türk Maarif Okulları Uluslararası Kız Lisesinde tören düzenlendi.

Türkiye ile Afganistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı dolayısıyla başkent Kabil'de Afgan-Türk Maarif Okulları Uluslararası Kız Lisesinde tören düzenlendi.

Törene, Afganistan Kültür Bakanı Yardımcısı Abdul Mennan Şivaşark, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Kabil'deki Türk kurumlarının temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, 100 sene önce Moskova'da imzalanan anlaşmaya değinerek, Türk devletinin Afganistan'a 100 yıldır birçok öğretmen gönderdiğini söyledi.

Halihazırda Afganistan'ın 8 şehrinde 100'den fazla Türk öğretmenin görev yaptığını aktaran Voyvot, anlaşma kapsamında verilen sözün 100 yıl boyunca yerine getirildiğini ve bundan sonra da getirilmeye devam edileceğini belirtti.

Voyvot, Afgan-Türk Maarif Okullarında binlerce öğrencinin eğitim aldığını ve bu öğrencilerin var olan dostluğun gelecek 100 yıldaki temsilcileri olacağını kaydetti.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul da Türkiye ile Afganistan halkları arasındaki bağların tarihinin çok eski olduğunu vurguladı.

İki ülke halklarının ortak kültür, tarih ve din etrafından birleştiğini dile getiren Ertuğrul, "Biz resmi yetkililere düşen en büyük sorumluluklardan biri de bu ayrıcalıklı bağın önemini ve anlamını genç nesillere aktarmaktır. Bu samimi ve kardeşlik ilişkisini her alanda ileriye götürmektedir." dedi.

Afganistan Kültür Bakanı Yardımcısı Şivaşark ise Türkiye'nin sadece Afganistan ile iyi ve dostluk ilişkileri içerisinde bulunmadığı, Suriye gibi mazlum coğrafyalardan kaçan binlerce kişinin sığındığı güvenli bir yer haline geldiğinin de altını çizdi.

Afganistan'ın, bazı komşu ülkelerinden kötülükler gördüğüne işaret eden Şivaşark, Türkiye'den ise hiçbir zaman kötülük görmediğini, aksine hep iyilik gördüğünü vurguladı.

Törende öğrenciler tarafından Türkçe ve Farsça şarklar seslendirildi.

Sema gösterisinin yapıldığı tören, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini anlatan serginin gezilmesi ve okul bahçesine dostluk ağacının dikilmesiyle son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat