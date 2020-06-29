Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
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Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bir pazar yerini hedef alan ve 23 sivilin hayatını kaybetmesine sebep olan terör saldırısını kınadı.

Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
29.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:20

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bir pazar yerini hedef alan ve 23 sivilin hayatını kaybetmesine sebep olan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afganistan'da bir pazar yerine düzenlenen terör saldırısına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Afganistan'ın Helmand vilayetinde bugün bir pazar yerini hedef alan, çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Son dönemde Afganistan'da artan şiddet seviyesinden endişe duyuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesindeki pazar yerinde düzenlenen roketli ve bombalı saldırıda 23 sivil hayatını kaybetmiş, 15 sivil de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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