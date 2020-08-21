Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunun açılış toplantısı yapıldı
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Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunun açılış toplantısı yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Afet konusunda tehlikeyi değiştiremiyoruz ama zarar görebilirliği, kapasiteyi, altyapıyı, adaptasyonu, davranışları değiştirebiliriz." dedi.

Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunun açılış toplantısı yapıldı
21.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Afet konusunda tehlikeyi değiştiremiyoruz ama zarar görebilirliği, kapasiteyi, altyapıyı, adaptasyonu, davranışları değiştirebiliriz." dedi.

Güllüoğlu, AFAD Başkanlığı Kongre Salonu'nda, Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunun "Afet Risklerini Anlamak" konulu açılış toplantısına katıldı.

Platformun tanıtımını yapan Güllüoğlu, sunumunda afet yönetimine ilişkin hayati kavramları anlattı. Güllüoğlu, "tehlike", "zarar görme" ve "risk" kelimelerini afet yönetimi açısından değerlendirdi.

Afet konusunda değiştirilebilecek ve değiştirilemeyecek konular olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, insanların yaşadığı coğrafyayı, iklim değişikliğini, mevsimleri, hava durumunu, fay hatlarını değiştiremeyeceğini söyledi.

Güllüoğlu, insanların değiştirebileceği konulara ilişkin ise şunları kaydetti:

"Afet konusunda tehlikeyi değiştiremiyoruz ama zarar görebilirliği, kapasiteyi, altyapıyı, adaptasyonu, davranışları değiştirebiliriz. Riski değiştirebiliyoruz, riski artırıp azaltabiliyoruz. O yüzden bu platformun da ismi Risk Azaltma Platformu. Can ve mal kaybını, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıpları önlemek için riskleri azaltmalıyız."

"Ekonomik açıdan da risk azaltma faaliyetlerine yatırım yapmalıyız"

Riski azaltmanın daha ucuz olduğuna dikkati çeken Güllüoğlu, "Araştırmalar şunu gösteriyor, 1 liralık risk azaltma faaliyeti, afet müdahale ve geliştirme faaliyetlerinde 7 liralık masrafın önüne geçmiş oluyor. Ekonomik açıdan da risk azaltma faaliyetlerine yatırım yapmamız lazım." dedi.

Azalmış riskin, girişimcileri ve yatırımcıları teşvik edeceğini belirten Güllüoğlu, "Stabil, istikrarlı bir ülkede girişimcilik, yatırım ortamını teşvik eder. Yaşanabilir çevre ve sürdürülebilir ekonomi için de risk azaltmaya ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Birçok kamu ve sivil toplum kuruluşunun, özel sektörün, yerel yönetimin platformun üyesi olduğunu anlatan Güllüoğlu, bugünkü toplantının ilk başlığının "riskleri anlamak" olduğunu söyledi. Güllüoğlu, toplantıda önem verdikleri bir diğer konunun da duyarlılığı artırmak olduğunu belirtti.

"Risk azaltma çalışmalarına daha çok önem vermeliyiz"

ODTÜ Afet Yönetim Merkezi (AYM) Müdürü Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban ise "afet risk azaltma" konusunda sunum yaptı.

Marmara Depremi sonrası deprem risk azaltma konusunda çalışmalara başladıklarını dile getiren Balaban, "2011 depremlerinde ve Elazığ depremlerinde kendimizi sınama fırsatı bulduk. Şimdilerde idrak ediyoruz ki risk azaltma çalışmalarına daha çok önem vermeliyiz." dedi.

Türkiye'nin sadece deprem ülkesi olmadığına, başka birçok afete de maruz kaldığına işaret eden Balaban, şöyle konuştu:

"Özellikle son dönemde iklim değişikliğiyle ilgili yaşadığımız taşkın, heyelan, çığ gibi afetler de ülkemizin birçok ilinde karşımıza çıkmakta. Son dönemde alışık olmadığımız birçok afetle karşı karşıya kalıyoruz. Hortumlar, fırtınalar kentlerimizde karşımıza çıkıyor. Bizler olaylar karşısında tedbirlerimizi almalıyız. Bazı kentlerimizde bizlerin de yaptığı birtakım yanlışlar, bugünkü geldiğimiz noktada afetlerin oluşmasına neden oluyor."

Doğal kaynaklı olanların yanında teknoloji kaynaklı afetlerin de bulunduğunu belirten Balaban, patlamaları, kazaları bunlara örnek gösterdi.

Asıl sorulması gerekenin "Olayların afete dönmesini nasıl engelleriz?" olması gerektiğini anlatan Balaban, "Dirençli ve dayanıklı insan yerleşimleri üretmekle bu mümkün olabilir. Afet risk yönetimi ve risk azaltma stratejileri, olası zararlar yaşanmadan onları azaltmanın ve mücadele edebilmenin yolunu çiziyor." ifadelerini kullandı.

"İRAP, hangi eylemlerin uygulanması gerektiğini belirleyen bir plan"

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Coşkun da "İl Afet Azaltma Planı (İRAP) Kahramanmaraş Sunumu"nu yaptı.

Kahramanmaraş'ın afetselliği ve İRAP'a hazırlık sürecine ilişkin bilgi veren Coşkun, kentin en önemli afet riskinin deprem olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'tan Doğu Anadolu Fay Hattı'nın geçtiğini belirten Coşkun, "Kahramanmaraş için önümüzdeki süreçte bilimsel olarak büyük bir deprem beklentisi bulunmaktadır." dedi.

Deprem dışında başka birçok afet tehlikesinin de kenti etkilediğine dikkati çeken Coşkun, "AFAD envanterine göre, Kahramanmaraş'ta 1960 ve 2020 yılları arasında 273 heyelan, 189 su baskını, 124 kaya düşmesi, 24 çığ ve diğer tehlikeler yaşandı. Bu afet olaylarının ortaya çıkmasını önleyemiyoruz. Bu tehlikelerin risk azaltma faaliyetlerini gerçekleştirerek afete dönüşmesini engelleyebiliyoruz." diye konuştu.

Coşkun, İRAP'ın bir ilin afet risklerini belirlemek, analiz etmek, etkilerini görmek ve ardından bu tehlikelerin zarar vermesini önlemek amacıyla neler yapılması, hangi eylemlerin uygulanması gerektiğini belirleyen bir plan olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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