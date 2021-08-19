Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Bursa Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı, Vali Canbolat'ın Başkanlığında Gerçekleştirildi

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Bursa Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı, Vali Canbolat'ın Başkanlığında Gerçekleştirildi3 Ocak 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için...

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Bursa Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı, Vali Canbolat'ın Başkanlığında Gerçekleştirildi3 Ocak 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsayan, entegre planlama yaklaşımı ve modüler yapısıyla afet sırasındaki operasyon risklerini en aza indirecek olan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Bursa Çalışma Grubu Değerlendirme Toplantısı Vali Yakup Canbolat'ın Başkanlığında yapıldı.

Kaynak: Habermetre