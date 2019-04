Türkiye Adına Yarıştığı İlk Turnuvada Dünya 8'incisi Oldu

Antalya'da, 18-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 2019 Dünya Okullar Satranç Şampiyonasında hem açık, hem kızlar olarak 7, 9, 11, 13, 15 ve 17 yaş kategorilerinde düzenlenen şampiyonada Mazidağlı 7 yaşındaki Tuana Abak Türkiye'yi temsilen dünya 8'incisi oldu.

34 farklı ülkeden 400 genç satranççının yarıştığı yarışmada Mazidağlı Tuana Abak ilk kez katıldığı şampiyonada dünya 8'incisi olarak ilçenin gururu oldu. Genç yeteneklerin uluslararası yarışma deneyimi kazanmaları açısından şampiyonada Türkiye'yi ay yıldızlı bayrak ile temsil eden Mardin'in Mazidağ ilçesinden Tuana Abak'ın bu başarısı ilçede sevinçle karşılandı. Mardin-Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva mahallesinde ikamet eden Abdulkadir Abak'ın kızı Tuana Abak 7 yaşında dünya okullar satranç şampiyonasında Türkiye adına yarıştığı ilk turnuvasında derece yapması ailesinde de mutluluğa yol açtı. Kızı ile gurur duyduğunu ifade eden baba Abak "Bu gurur verici başarı için her zaman yanımızda olan Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, il temsilcisi Avukat Nazan Kaya, Başhakemimiz Cengiz Yalçın, kulübümüzün çok değerli velilerine ve her an dualarını hissettiğimiz eş dostlarımıza çok çok teşekkür ederim" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA