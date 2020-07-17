Türkiye Adalet Akademisi Uzaktan Eğitim Platformu'nda ilk meslek içi eğitim yapıldı Türkiye Adalet Akademisi Uzaktan Eğitim Platformu'nda ilk uzaktan meslek içi eğitim programı canlı olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Adalet Akademisi Uzaktan Eğitim Platformu'nda ilk uzaktan meslek içi eğitim programı canlı olarak gerçekleştirildi.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Adalet Akademisi Öğretim Görevlisi hakimi Gamze Ünal tarafından verilen eğitimde, "Mülkiyet Hakkına Dayalı Tapu İptal Tescil ve Çaplı Taşınmaza El Atmanın Önlenmesi Davaları" konu başlığı ele alındı.

Hakim ve savcılar, eğitime sorularıyla aktif şekilde katılım gösterdi.

Kaynak: AA