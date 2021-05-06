Türkiye Adalet Akademisi "Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu" düzenleyecek
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Türkiye Adalet Akademisi "Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu" düzenleyecek

Türkiye Adalet Akademisi 'Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu' düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Türkiye Adalet Akademisi, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Barolar Birliği iş birliğiyle "Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu" düzenleyecek.

Türkiye Adalet Akademisi, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Barolar Birliği iş birliğiyle "Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu" düzenleyecek.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, hakimler, savcılar, hakim ve savcı adayları, avukatlar, akademisyenler, hukukçular, siyasetçi ve devlet görevlilerinin katılacağı sempozyumun eylül ayında düzenlenmesi planlanıyor.

Sempozyumla Türk hukuk tarihine yön veren ve hukuk biliminin gelişimine katkı sunan hukukçu, bilim insanı, yazar, siyasetçi ve devlet görevlilerinin metinlerinin bugünün hukukçularına tanıtılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, sempozyumla Türk hukuk tarihine ve hukuk sistemine yön veren belgelerin, metinlerin ortaya çıkacağını ve bilimsel temelli bir çalışma yapılacağını belirtti.

Özdemir, üç kurumun bir araya gelmesinin ve bu işi sürdürmesinin de çok değerli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk Tarih Kurumu çok önemli kurumlarımızdan birisi, aynı şekilde Barolar Birliği de 150 bin civarında avukatın temsil edildiği, Türk yargısının en önemli kurumlarından. Üç kurum, birlikte bilimsel temelli bir organizasyonla güzel bir çalışmaya imza atmış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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