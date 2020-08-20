Türkiye Adalet Akademisi ile ILO Türkiye Ofisi arasında "Eğitim, Araştırma ve İş Birliği Protokolü"... Türkiye Adalet Akademisi ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi arasında imzalanan "Eğitim, Araştırma ve İş birliği Protokolü" ile hakim ve hakim adaylarının kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Türkiye Adalet Akademisi ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi arasında imzalanan "Eğitim, Araştırma ve İş birliği Protokolü" ile hakim ve hakim adaylarının kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Türkiye Adalet Akademisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ve ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol, iki kurum arasında insan hakları, iş hukuku, mülteci hukuku, sosyal güvenlik hukuku, uluslararası çalışma standartları, iş sağlığı ve güvenliği, mültecilerin adalete erişimi konularında eğitim, araştırma, geliştirme, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve yapılacak eğitimler için eğitici yetiştirilmesine ilişkin esasların düzenlenmesi gibi konu başlıklarını içeriyor.

Hakim ve hakim adaylarının kapasitesini arttırmak amacıyla ulusal ve uluslararası eğitim ve bilgilendirme seminerlerin düzenlenmesi planlanıyor.

Protokol kapsamında verilecek eğitimlere ilişkin hakim ve hakim adaylarının görevlendirilmesi için gerekli koordinasyon oluşturularak, gerekli görüldüğü takdirde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak.

Öte yandan, protokol geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklarla uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerinin çalışma hayatında yaşadığı hukuki sorunlar ve çözümleri konusunda, özellikle iş ve sosyal güvenlik mahkemelerinde görev yapan hakimlerin var olan kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları da kapsıyor.

Her iki tarafın anlaşmasıyla da kamu çalışanlarına yönelik düzenlenecek eğitim ve bilgilendirme seminerlerinde hakimlerin "insan hakları, mülteci hukuku ve mültecilerin adalete erişimi" konularında kaynak kişi olarak katkı sağlaması öngörülüyor.

Koordinasyon Kurulu oluşturulacak

Protokol kapsamında, eğitim, proje ve diğer faaliyetlerle ilgili karar verilmesi ve verilen kararların yürütülmesinden sorumlu olacak Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.

Akademi ve ILO tarafından atanacak ikişer temsilciden oluşacak Koordinasyon Kurulu, eğitim, proje ve diğer faaliyetlerin verimli ve başarılı bir şekilde yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yılda en az bir kez toplanacak.

Kaynak: AA