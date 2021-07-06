Türkiye Adalet Akademisi ile Azerbaycan Adalet Akademisi, eğitim alanında iş birliği yapacak

Türkiye Adalet Akademisi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Adalet Akademisi arasında Azerbaycanlı hakim ve savcıların eğitimine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Adalet Akademisi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Adalet Akademisi arasında Azerbaycanlı hakim ve savcıların eğitimine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akademi Başkanı Muhittin Özdemir başkanlığındaki heyet, Azerbaycan'da çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Adalet Akademisi Başkanı Elçin Khalefov ile Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, Azerbaycanlı hakimler, savcılar ve hakim, savcı adaylarının Türkiye'de eğitim almasını da kapsayan iş birliği protokolünü imzaladı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Fikret Mammadov, imza töreninde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinden memnuniyet duyulduğunu belirtti.

Bakan Mammadov, şunları kaydetti:

"Dostluk ve kardeşlik münasebetimiz, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir.' sözü ve Azerbaycan halkının umummilli lideri Haydar Aliyev'in 'Bir millet iki devlet' prensibiyle devam edecektir. Bu ilişkilerin sürmesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemli rolü vardır. 44 gün vatan muharebesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Türk halkının ve bütün yüksek resmi şahısların, özellikle de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün manevi ve siyasi desteği için teşekkür ediyorum."

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de birbiriyle daima dayanışma içinde olan Azerbaycan ve Türkiye'nin ilişkisinin Şuşa Beyannamesi ile tarihi zirveye çıktığını ifade etti.

Özdemir, kardeş ülke olan Azerbaycan'ın hakim ve savcılarının eğitimlerinde Türkiye'den destek alacak olmasından memnuniyet duyduklarını, protokolle tecrübelerin karşılıklı paylaşılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ