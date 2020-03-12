Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir: "Amacımız bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek" Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, "Amacımız Türkiye Adalet Akademisi olarak vicdanına uygun, anayasadan ve kanunlardan aldığı yetkiyi kullanarak görev yapacak bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek" dedi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, "Amacımız Türkiye Adalet Akademisi olarak vicdanına uygun, anayasadan ve kanunlardan aldığı yetkiyi kullanarak görev yapacak bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek" dedi.



Adalet Akademisi ve Avrupa Konseyi işbirliğinde Ankara'daki bir otelde "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi" düzenlendi. Programda konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Akademinin 2 Mayıs 2019'da çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden kurulduğunu ve çalışmalarına "güven veren adalet için etkin eğitim anlayışıyla" başladıklarını söyledi. Kurumun tekrardan hızlı ve etkin çalışabilmesi için kurumsal yenileme yaptıklarını, bu kapsamda mevzuat alt yapısının tamamlandığını, yönetmeliklerin çıkarıldığını ve birimlerin oluşturduğunu belirten Özdemir, "Bunu yaparken temel amacımız var. Türkiye'de darbe girişiminden sonra hakim ve savcıların sayıları azaldı ama ondan sonraki süreçte bakanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde şu an 22 bin hakim ve savcı fiilen görev yapmakta. Şu an Adalet Akademisinde eğitim alan ve başlayacak hakim adaylarını da kattığımızda yaklaşık 26 bin sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Yani Türkiye'de olması gereken kadar hakim ve savcı sayısı yakalanmak üzere. Nitelik bunun peşinden gelecek bir şey. Sayı olarak iyi bir şekilde ulaştığımız rakamlara inşallah Adalet Akademisi olarak etkin bir eğitim sistemi kurgulayarak katkı vermek istiyoruz" diye konuştu.



"Eğitimi yedi alt başlığa böldük"



Bu amaçla yeni dönemde mevcut meslek öncesi eğitimlerin analizine yönelik çalışma yaptıklarını dile getiren Özdemir, çalışmayı 10 farklı profesör ve değişik üniversitelerden gelen akademisyenlerle yürüttüklerini aktardı. Özdemir, 3 binin üzerinde anket çalışması ve devamında yüz yüze görüşmelerle yapılan çalışmalar neticesinde "Meslek Öncesi Eğitimin Analizi ve Yeni Bir Model Önerisi" isimli bir rapor hazırladıklarını kaydetti. Bu raporun ikinci aşaması olarak modüler bir sistem kurguladıklarını ifade eden Özdemir, "Bu rapor içinde eğitimi yedi alt başlığa böldük. Birinci alanımız ceza hukuku uygulamaları, ikinci alanımız özel hukuk uygulamaları, üçüncü alanımız idari yargı uygulamaları, dördüncü alanımız kişisel gelişim uygulamaları, beşinci alanımız insan hakları uygulamaları, altıncı alanımız adalet yönetimine ilişkin uygulamalar ve bu kapsamda yaptığımız alt dersleri ve içeriklerinin belirlenmesiyle ikinci aşamayı tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.



"Amacımız bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek"



Özdemir, şunları kaydetti:



"Türkiye Adalet Akademisinin kıymetli öğretim üyeleri ve hakimlerinin katkılarıyla dört konuda taslak modül çalışmamızı gerçekleştirdik. Bunun birincisi şu an bu çalıştaya konu olan savcılık uygulamaları konulu modül. Bu modüldeki temel hedefimiz, bir cumhuriyet savcısı adayı görevine başladığında lazım olacak her türlü bilgiyi, pratiğini bu modülün içerisinde görüntülü, sesli uygulamalarıyla birlikte adaylara aktarmaktır. Bu modülün çalışmaları tamamlanmak üzere. Ülkemiz Avrupa Konseyi üyesi ve AİHM nezdinde çok sayıda ihlalle karşı karşıya kaldığı için biz insan hakları perspektifiyle de yaptığımız bu çalışmanın yeniden ele alınması konusunda görüşmeler yaptık ve bu çalıştayı düzenleme kararı aldık. Biz ceza hukuku uygulamaları başlığının dört ya da beş konusunu daha bu proje kapsamında ele alacağız. Amacımız Türkiye Adalet Akademisi olarak vicdanına uygun, anayasadan ve kanunlardan aldığı yetkiyi kullanarak görev yapacak bağımsız hakim ve savcılar yetiştirmek. Savcılık, hakimlik mesleğinin tüm gereklerini kıymetli adaylarımıza öğretmek amacıyla bu modüler çalışmayı yürütüyoruz."



Eğitimi fotokopilerden dijital ortamda yürütülebilir bir hale getirmek amacıyla da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özdemir, "Biz, eğitim sürecini meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu konularda hızlı bir şekilde cevap vermek amacıyla interaktif bir eğitim modeli de bahsettiğim platform üzerinde kurduk. Şu an onun da son aşamasındayız. Adalet Akademisi bünyesinde eğitim amacıyla video içeriği üretebilmek için bir stüdyo hazırlığının son aşamasına gelindi. 15 gün içerisinde faaliyete geçmiş olacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA