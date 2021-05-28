Türkiye Adalet Akademisi, "Aile üyelerinin haklarının daha iyi korunması" konulu projeyi yürütecek

Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin Ortak Projesi'nde yer alarak, "Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile üyelerinin haklarının daha iyi korunması" konulu projeyi yürütecek.

Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin Ortak Projesi'nde yer alarak, "Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile üyelerinin haklarının daha iyi korunması" konulu projeyi yürütecek.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamada, Avrupa Konseyi Ankara Ofis Başkanı Cristian Urse ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir'in katılımıyla proje kapsamında çevrim içi program düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada konuşmalarına yer verilen Özdemir, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile ortak yürütülecek projenin Türk yargı sistemi içindeki önemine değindi.

Mahkemelerin verdiği kararların, toplum üzerindeki etkilerine işaret eden Özdemir, aile mahkemelerinin verdiği kararların ise farklı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Ailenin Türk toplumun temeli olarak kabul edildiğini vurgulayan Özdemir, ailenin korunmasının, anayasaya göre devletin en önemli görevleri arasında yer aldığını anımsattı.

Aile mahkemelerinin bir denge mahkemesi olduğunu kaydeden Özdemir, şöyle devam etti:

"Aile mahkemelerinde bir taraftan ailenin korunması hedeflenirken, diğer taraftan kadın hakları, çocuk hakları gibi temel hakların korunmasına yönelik özel amaçlar dikkate alınmakta. Onun için aile mahkemeleri çok önemli. Kurulduğundan bugüne kadar Türk yargısında önemli görevler ifa etmektedir. Özellikle aile mahkemelerinde çalışan psikologlar, pedagoglar ve sosyal çalışmacılar eliyle aynı zamanda bir sosyal hizmet alanı ile yargı alanının kesiştiği mahkemeler bunlar."

Sivil toplum kuruluşları da projede yer almalı

Özdemir, projenin sadece eğitim temelli olmaktan çıkartıp aile hukuku alanında ve tarafların korunması açısından söz sahibi olacak bakanlık birimlerinin de projeyi etkin katılımlarının sağlanması için "Proje fişi yazılması" konusuna özen gösterdiklerini belirtti.

Projeye ilişkin detaylara da değinen Özdemir, şunları kaydetti:

"Proje 20 Mart 2021 tarihi itibarıyla faaliyete başladı ve 33 ay sürecek. 2 milyon 223 bin Avro bütçeye sahip. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmekte. Proje ile aile mahkemelerinin toplumdaki yeri ve toplumdaki bakış açısı verilen kararların gerekçeli olması, standarda kavuşturulması ve yapılacak eğitimlerle bu standardın mahkeme karar ve işlemlerine yansıtılması projenin en önemli hedeflerinden. Biz Adalet Akademisi olarak, bu projeyi çok önemsiyoruz. Yapılacak faaliyetler sonrasında Türkiye'deki ailelerin korunmasına, çocuk haklarına ve kadın haklarına katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Özdemir, projede Adalet Bakanlığı birimlerinin yanı sıra bu alanda aile mahkemeleri hizmetlerinin yürütülmesinde katkı sağlayabilecek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın hakları konusunda emek veren sivil toplum kuruluşları ve özellikle çocuk hakları noktasında UNICEF ve diğer sivil toplum kuruluşlarının da projede yer almasının fayda sağlayacağını vurguladı.

"Aile mahkemeleri uzmanlaşmış mahkemelerdir"

Programda konuşan Cristian Urse de son yıllarda Türkiye'nin özellikle yargı sisteminin geliştirilmesi için reform süreci içerisinde çok önemli bir takım atılımlar yaptığını vurguladı.

Urse, mevcut proje çerçevesinde yargı reformu stratejisi hedeflerinin bazılarının hayata geçirilmesine destek vermeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk yargı sistemi içerisinde aile mahkemeleri, uzmanlaşmış mahkemelerdir. Amaç adil, hızlı bir karar verme süreci ile aile bireylerinin haklarının korunması için daha etkin bir mekanizmayı oluşturmaktır. Projenin amacı özellikle aile mahkemeleri işleyişine uluslararası standartlar ve iyi uygulamalar ışığında geliştirmek, birtakım prosedürlerin etkinliğini artırmak, yeni araçlar ve esaslar geliştirmek, aile mahkemeleri hacmini kapasitesini geliştirmek, hakim ve savcı adaylarının kapasitelerinin geliştirilmesi, mahkeme personeline, psikolog ve sosyal çalışmacılara adli destek ve mağdur hizmetleri birimi çalışanlarına da destek vermektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş