Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda Kübra Dağlı'dan altın madalya

08.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:51

Türkiye'nin en yetenekli taekwondo sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

İstanbul'da düzenlenen uluslararası turnuvada Dağlı, Serbest Stil Ferdi Kadınlar kategorisinde altın madalyayı elde ederek, podyumun en üst basamağına çıktı. Dağlı, Serbest Stil Çiftler kategorisinde ise partneri Emirhan Muran ile gümüş madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Türkiye Şampiyonası'ndan sonra, hedef turnuvalarından birinden daha istedikleri sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Asıl amacımız Dünya Şampiyonası. Bu şampiyonaya hazırlanırken koyduğumuz hedeflere ulaşmamız, motivasyonumuzu arttırıyor. Bu sebeple Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'ndaki altın madalya benim için çok önemliydi. Umarım Danimarka'da yapılacak şampiyonada dünya şampiyonu olarak ülkemi gururlandıracağım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA