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Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da başladı

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da başladı.

12.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:18
Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da başladı

Açık Kick Boks Turnuvası 'da başladı.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen turnuvaya, 81 ilden gençler ve büyükler kategorisinde yaklaşık 2 bin sporcu katılıyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın, milli takımı oluşturmada önemli kriterlerden biri olduğunu söyledi.

Kayıcı, "Genç ve A Milli Takımlarda mücadele edecek sporcularımız, bu turnuvanın yanı sıra 2-5 Nisan'da yine Antalya'da yapılacak Turkish Open ve Uluslararası Avrupa Kupası ile 1-7 Temmuz'da Gaziantep'te düzenlenecek Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda alacakları puanlarla belirlenecek." diye konuştu.

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 19 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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