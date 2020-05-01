Türkiye, ABD'ye 2'nci kez sağlık malzemesi gönderdi (2)

UÇAK, ANDREWS HAVA ÜSSÜ'NE İNDİTürkiye'nin, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan ABD'ye 2'nci kez maske, tulum, yüz koruyucu siperlik gibi malzemeleri gönderdiği askeri kargo uçağı, başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne iniş yaptı.