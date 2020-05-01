Türkiye, ABD'ye 2'nci kez sağlık malzemesi gönderdi (2)
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Türkiye, ABD'ye 2'nci kez sağlık malzemesi gönderdi (2)

Türkiye, ABD'ye 2'nci kez sağlık malzemesi gönderdi (2)
01.05.2020 23:51 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:51

UÇAK, ANDREWS HAVA ÜSSÜ'NE İNDİTürkiye'nin, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan ABD'ye 2'nci kez maske, tulum, yüz koruyucu siperlik gibi malzemeleri gönderdiği askeri kargo uçağı, başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne iniş yaptı.

UÇAK, ANDREWS HAVA ÜSSÜ'NE İNDİ

Türkiye'nin, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan ABD'ye 2'nci kez maske, tulum, yüz koruyucu siperlik gibi malzemeleri gönderdiği askeri kargo uçağı, başkent  Washington yakınlarındaki  Andrews Hava Üssü'ne iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'ye teslim edilecek ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçağımız Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi" denildi. 

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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