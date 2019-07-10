Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında yapılan ikili görüşmede 2 ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolara çıkarılması sonucu Boston Consulting Group ile hazırlanan proje hedefinin de revize edilmesine karar verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında yapılan ikili görüşmede 2 ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolara çıkarılması sonucu Boston Consulting Group ile hazırlanan proje hedefinin de revize edilmesine karar verildi.
Kaynak: Dunya.com
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