Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında yapılan ikili görüşmede 2 ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolara çıkarılması sonucu Boston Consulting Group ile hazırlanan proje hedefinin de revize edilmesine karar verildi.

Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında yapılan ikili görüşmede 2 ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolara çıkarılması sonucu Boston Consulting Group ile hazırlanan proje hedefinin de revize edilmesine karar verildi.

Kaynak: Dunya.com

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