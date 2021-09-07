Türkiye-ABD ticaret trafiği DOSABSİAD ile artacak
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Türkiye-ABD ticaret trafiği DOSABSİAD ile artacak

Türkiye-ABD ticaret trafiği DOSABSİAD ile artacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, ABD'nin Detroit şehri ile Bursa arasında yeni iş birliği köprülerini kurmak için düğmeye bastıklarını söyledi.

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, ABD'nin Detroit şehri ile Bursa arasında yeni iş birliği köprülerini kurmak için düğmeye bastıklarını söyledi. Çevikel, Türkiye-ABD ticaretini artıracak çalışmaların, yeni yatırımcıları cezbedeceğini dile getirdi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Detroit Fahri Başkonsolosu Nurten Ural ve Görev Holding Koordinatörü Çimen Filiz Paşa'yı ağırladı. İhracatı artırmak maksadıyla B2B görüşmeleri ve ticari heyet organizasyonun oluşturulmasının kararlaştırıldığı ziyarette, mevcut yatırım olanakları ve Detroit ile ticaret trafiğinin artması için şirket kurulması konuları da gündeme geldi.

Nilüfer Çevikel, "ABD'nin Detroit şehri, dünya çapında otomotiv sektöründeki gücü ile ünlü olan bir yer. Otomotiv sektörü ve yan sektörlerin kalbinin attığı Detroit ile tekstilin yanı sıra otomotiv üssü Bursa arasında çok ciddi bir iş birliği potansiyeli olduğunu biliyoruz. Bilhassa çip krizi nedeniyle büyük sıkıntıların yaşandığı otomotiv sektörünün çıkış yolu aradığı bir dönemde Bursa başta olmak üzere birçok şehrimiz rahatlıkla ön plana çıkabilir ve önemli iş birliği köprüleri kurulabilir. Otomotiv, tekstil ile yoğun etkileşim halinde olan bir sektör. Dolayısıyla tekstilde marka haline gelmiş Bursa, Detroit ile açacağımız yeni sayfaya damgasını vuracaktır. Bu anlamda çok değerli gördüğümüz ziyarette ihracatımızı artırma amacıyla aldığımız B2B görüşmelerinin yapılası ve ticari heyet organizasyonunun gerçekleştirilmesi kararlarını aldık. İki kent arasında ticari trafiğin artması maksadıyla şirket kurulması için de kolları sıvadık. Bu adımlarla Bursa'ya yeni yatırımcılar kazandırmayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımızın, Bursa ve ülke ihracat karnesine yadsınamayacak önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Nurten Ural da normalleşme ile birlikte hızlanan dış ticaret faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte daha da yoğunlaşacağını kaydederek "DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel'den aldığımız bilgiler, Bursa'nın potansiyelini daha iyi anlamamıza vesile oldu. Yeni yatırımcıları Bursa gibi stratejik önemdeki kentlere çekmek için DOSABSİAD gibi öncü iş dünyası kuruluşlarının desteği bizim için çok önemli. Hem Bursa'nın 'marka şehir' kimliğine katkılar sağlayacak hem de Türkiye-ABD ticari ilişkilerine çok olumlu katma değer getirecek iş birlikleri için daha bugünden sabırsızlanıyoruz. Birlikte değerli çalışmaları yakın zamanda somut olarak hayata geçireceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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