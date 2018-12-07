Türkiye - Abd, Suriye'nin Egemenliği, Bağımsızlığı, Birliği ve Toprak Bütünlüğüne Olan...

ABD, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını teyit etti ve Suriye ihtilafına BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu bir siyasi çözüm bulunması sürecinde sürdürülebilir ve geri döndürülemez ilerleme sağlanmasının öneminin altını çizdi. 07.12.2018 17: 05: 33 TSI

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