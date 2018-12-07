Türkiye-Abd Suriye Çalışma Grubu'nun 3'üncü Toplantısı Neticesinde Taraflar, Suriye Konulu Çalışma...

ABD Suriye Çalışma Grubu'nun 3'üncü toplantısı neticesinde taraflar, Suriye konulu Çalışma Grubu toplantılarının daha sık aralıklarla düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı. Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu'nun müteakip toplantısının en geç Şubat 2019'a kadar Washington'da yapılması kararlaştırıldı. 07.12.2018 17: 06: 44 TSI

NNNN - ANKARA