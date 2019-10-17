Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin...
Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eş güdümü artıracaktır.
17.10.2019 21:32
Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eş güdümü artıracaktır."
Kaynak: AA