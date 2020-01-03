Türkiye: ABD operasyonu bölgedeki istikrarsızlığı artıracaktır
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Türkiye: ABD operasyonu bölgedeki istikrarsızlığı artıracaktır

Dışişleri Bakanlığı tarafından "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz." açıklaması yapıldı

03.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:09
Türkiye: ABD operasyonu bölgedeki istikrarsızlığı artıracaktır

, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General 'nin ABD saldırısı ile öldürülmesine ilişkin 'derin endişe duyulduğu' mesajı verdi.


"Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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