Türkiye: ABD operasyonu bölgedeki istikrarsızlığı artıracaktır
Dışişleri Bakanlığı tarafından "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz." açıklaması yapıldı
03.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:09
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısı ile öldürülmesine ilişkin 'derin endişe duyulduğu' mesajı verdi.
"Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com