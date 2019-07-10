Türkiye: ABD'nin S-400 açıklaması Erdoğan ile Trump görüşmesinin ruhuyla bağdaşmıyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Türkiye'nin S-400 tedariki hakkındaki açıklamasının Erdoğan ve Trump görüşmesinin içeriği ve ruhuyla bağdaşmadığını söyledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Türkiye'nin S-400 tedariki hakkındaki açıklamasına ilişkin, "ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Aksoy, Ortagus'un dün Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya cevabında, "Açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmadığını" bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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