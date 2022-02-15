Türkiye-ABD ilişkilerinde diyalog dönemine yeni büyükelçi: Jeffry Flake (4)

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye'deki yeni hayatına alışmakta güçlük çekmediğini belirterek, "Çok sıcak bir şekilde karşılandık ve bu, Türk halkının çok kibar, sıcak ve misafirperver olmasından kaynaklanıyor." dedi.

Flake, Türkiye-ABD ilişkilerini, ABD Kongresinde edindiği politika tecrübelerinin diplomasiye nasıl yansımalarının olacağını, Türk halkıyla kurduğu bağı, aileye ve kültürel değerlere verdiği önemi eşi Cheryl Flake ile konutunda AA muhabiriyle paylaştı.

ABD Kongresindeki siyasi atmosferden Türkiye-ABD ilişkilerindeki sıcak başlıkların yer aldığı diplomatik tempoya geçiş yapan Flake çifti, gündemin yorgunluğunu atacakları yerin, konutları olduğunu anlattı.

Büyükelçi Flake, bir dönem piyano öğretmenliği yapmış olan eşinin çaldığı eserleri dinledi, mutfağa girip eşinin aile ve dostlar arasında hatta Kongrede lezzetiyle ün yapmış damla çikolatalı kurabiyesini yapmasına yardım etti.

Öte yandan tenisteki iddialarını kortta ter atarak ortaya koyan Flake ailesinin bulmaya çalıştığı bir de Türk vatandaşı var. Adını sanını bilmiyorlar ama Sefire Flake'in 37 yıl önce birlikte poz verdiği Türk'le tanışmayı çok istiyorlar. Gösterdikleri fotoğraftan o kişinin kendini tanıyıp ortaya çıkmasını umuyorlar.

5 çocukları ve 5 torunları var

10 kardeşiyle büyüyen Büyükelçi Flake ve 3 kardeşi olan Sefire Flake'in 4 oğlu, bir kızı ve 5 torunu var. Flake çifti, sık sık yaptıkları aile buluşmalarının, Türkiye-ABD arasındaki saat farkı dolayısıyla yerini görüntülü görüşmelere bıraktığını anlattı.

Geçen yaz çekilen büyük aile fotoğrafını gösteren Büyükelçi Flake, "Yeni bir fotoğraf. Çocuklar değişti ama biz hemen hemen aynıyız. İster yemek masasının başında olsun ister dağlarda, bir araya gelebileceğimiz her yerde ailece buluşmayı çok seviyoruz. Şimdi Türkiye'deyiz, aramızda birkaç saat dilimi var ama iki haftada bir görüntülü görüşmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Sefire Flake de "Düşünsenize, 10 saat zaman farkı var ve tüm aile koordine olmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar iyi gittik." dedi.

Cheryl Flake'in 37 yıl önce fotoğraf çektirdiği Türk'ü bulmaya çalışıyorlar

Flake çiftinin Türkiye'ye gelirken yanlarında getirdiği fotoğraf albümü, Cheryl Flake'in 1985 yılına ait Türkiye anılarını da içeriyor.

Brigham Young Üniversitesi bünyesindeki "Genç Büyükelçiler" adlı müzik ve dans grubunun üyesi olarak Mısır, Ürdün, Yunanistan ve Türkiye'de 6 hafta geçiren Cheryl Flake, İstanbul'da çektiği bir fotoğrafı göstererek, "Bu neredeyse 37 yıllık bir fotoğraf. Yanına 'En sevdiğim yer, İstanbul, Türkiye.' yazmıştım." dedi.

İstanbul'u San Francisco'ya benzettiğini anlatan Cheryl Flake, Efes Antik Kenti'nde çekilen fotoğraflarını da gösterdi.

ABD'li ve Türk dans gruplarının üyelerinin yer aldığı, Cheryl Flake'in bir Türk gençle poz verdiği toplu fotoğrafa sıra geldiğinde ise Büyükelçi Flake gülümseyerek esprili şekilde "Aslında Cheryl'ı tutan bu adamı bulmaya çalışıyoruz. Bir Türk. Bu fotoğraf düğünümüzden sadece 3 hafta önceye ait. Bu yüzden ona edecek lafım var." dedi.

Fotoğraftaki kişinin kendilerine ulaşmasını isteyen Flake çifti, sosyal medya üzerinden de bu Türk'ü bulmaya çalışacaklarını anlattı.

Dondurmacıyla fotoğrafını da gösteren Sefire Flake, ilk öğrendiği Türkçe kelimenin "dondurma" olabileceğini söyleyerek, "Türkiye ile ilgili inanılmaz anılarım var. İnsanlar inanılmaz derecede sıcak ve samimi." dedi.

Büyükelçi Flake, eşinin annesiyle telefon konuşmasına kulak misafiri olduğunu aktararak, "Ona neredeyse 1 aydır burada olmamıza rağmen tek bir sinirli insanla karşılaşmadığımızı, her yerde dost canlısı insanlarla karşılaştığımızı anlatıyordu. Bu doğru. Çok sıcakkanlı bir şekilde karşılandık ve bu, Türk halkının çok kibar, sıcakkanlı ve misafirperver olmasından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Büyükelçi, eşi Cheryl'nin Türkiye sevgisini yıllardır dilinden düşürmediğini, "Belki 35 yıl yıldır... Dünyanın neresine seyahat edersek edelim, hangi güzel başkente gidersek gidelim, eşim her seferinde 'Güzel ama bir Türkiye değil.' dedi." sözleriyle aktardı.

"Duyduğum ezan sesi, paylaştığımız değerlerin hatırlatıcısı"

Flake'in Mormon inancına mensup olması, Temmuz 2021'de ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilmesinin ardından Türk basınında da ilgi uyandırdı.

İnancının görevine ve Türkiye'ye bakışına nasıl yansıdığını anlatan Flake, "İnancımız bizim için çok önemlidir. Aileye verilen önem gerçekten çok önemli." dedi.

Flake, ailesinin bulunduğu Arizona'dan yaklaşık 2 bin mil uzakta bulunan Washington'da ABD Kongresindeki 18 yıllık görevi boyunca her hafta sonu eve dönmeye özen gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sanırım 18 yılda belki bir, belki iki kez kiliseye hafta sonu ailece gitmemişizdir. Bu bizim için önemli. Burada gün içinde birçok kez duyduğum ezan sesi de paylaştığımız değerlerin hatırlatıcısı; 'doğru olanı yapmaya ve iyi olmaya olan güçlü inanç ve aileye verilen önem.' İnancımız çok önemli ve tam da bu sebepten kendimizi burada bu kadar rahat hissediyoruz."

Cheryl Flake de birbirlerini bulup aşık oldukları ve aynı inanca mensup oldukları için çok şanslı olduklarını belirterek, "Nasıl bir aile istediğimizi kesinlikle biliyorduk, ortak değerlerimiz var." ifadesini kullandı. Sefire Flake, eşinin güçlü inanca sahip olmasının evliliklerine bağlılığından duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

ABD Büyükelçilik Konutunda piyano sesi ve damla çikolatalı kurabiye kokusu

Büyükelçi Flake'in sevdiği şeylerin başında, eşinin piyanoda çaldığı eserleri dinlemek ve yıllardır aile ve dost toplantılarında ikram etmeyi gelenek haline getirdikleri parça çikolatalı kurabiyelerden yemek geliyor.

Mutfağa kurabiye yapmak için giren Sefire Flake, çocukluğundan bu yana damla çikolatalı kurabiye yapmayı çok sevdiğini söyledi. Bu kurabiyenin ABD kültüründe önemli bir tatlı ve ikram olduğunu vurgulayan Flake, "Eşimle üniversitede tanıştım. Bana aşık olmasında kurabiyelerin de payı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Flake, çocuklarının da bu kurabiyeyi çok sevdiğini belirterek, özellikle pazar sabahları kiliseye gidip ardından evde güzel bir akşam yemeği yediklerini anlattı. Bu yemeklerin sonunda genellikle damla çikolatalı kurabiye ikram edildiğini dile getiren Flake, "Kurabiye hazırlanırken çocuklarımın bir tabure üzerinde durup malzemeleri koymama yardım etmesini çok severdim. Şimdi de bana 'büyükanne' diye seslenen torunlarım kurabiyeyi hazırlayıp fırına sürmeme yardım etmeye bayılıyor." dedi.

Sefire Flake, bunun gelecek nesille paylaşılan bir gelenek olduğunu söyleyerek, ABD'deki günlerinde "Kongre üyesiyle kurabiye" adını verdikleri kutlamalar düzenlediklerini de anlattı. Kurabiyelerinin ününün Kongrede de duyulduğuna dikkati çeken Flake, "Hatta tarifim, 'Kongre Eşleri Yemek Kitabı'nda da yer alıyor." ifadesini kullandı.

Türk ve Amerikan kültüründe aile bağlarının önemine işaret eden Sefire Flake, "Örneğin kebap restoranlarına gitmeyi çok seviyoruz. Sıklıkla dededen babaya, babadan oğula geçmiş aile şirketi restoranlar görüyoruz." dedi.

Büyükelçi Flake ise eşine aşık olmak için birçok nedeni bulunduğunu ancak kurabiyelerin de bunda büyük rolü olduğunu belirterek, "Aile bizim için çok önemli. Bu, Türk halkıyla ortak yanımız. Büyük bir masa etrafında bazen büyükanne büyükbaba, anne ve baba, çocuk ve torunların yani birden fazla kuşağın oturmasının bile iki ülkede aynı olduğuna eminim. İşte bizi neşelendiren de budur." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok fazla dondurma yiyoruz"

Büyükelçi Flake, kurabiye yapan eşine yardım etmek için mutfakta hazır bulunurken, Cheryl Flake bu görüntünün sadece röportaj için olmadığını, Büyükelçi'nin de kurabiye yapmayı sevdiğini söyledi.

Türkiye'de en sevdikleri tatlının ise dondurma olduğunu dile getiren Büyükelçi Flake, "Dondurmayı çok seviyoruz. İnancımız doğrultusunda alkol kullanmıyoruz ve sigara içmiyoruz, başka diğer sağlık kısıtlamalarımız da var. Dolayısıyla elimizde sadece bu var. Çok fazla dondurma yiyoruz." dedi.

Büyükelçi Flake, eşinin fıstıklı baklavayı hatırlatması üzerine, ortasında dondurma olan baklavaların "baklava burger" diye satıldığını gördüğünü anlattı.

Bu arada Cheryl Flake, tereyağı, şeker, esmer şeker, kabartma tozu, vanilya özütü, yumurta, un ve çikolata parçacıklarını katarak kendi özel tarifiyle damla çikolatalı kurabiyeleri yaparken, Büyükelçi de ona yardım etti.

Tenis kortunda diplomasi mesajı: "Diplomaside iyi olmak istiyorsan, oyununa hakim olmalısın"

Konutlarındaki tenis kortunda spor yapan Flake çifti, genelde birbirine karşı değil, aynı takımda olup çiftler tenisi oynadıklarını söyledi.

Özellikle aile ve arkadaşlarla tenis oynamaya büyük önem verdiklerini anlatan Büyükelçi Flake, genelde 10 ya da 12 kişi korta çıkarak kardiyo tenis oynadıklarını anlattı.

Flake, tenis ve squashın çok iyi egzersiz yapma yolları olduğunu belirterek, "Cheryl, benden daha fazla oynar. Her ikimiz de çok severiz. Zor bir günün ardından ya da sabah erken saatte oynayabilmek, kortun yakında olması harika." dedi.

Tenis oynamasının diplomasiye yansımalarını ise Flake, "Diplomaside iyi olmak istiyorsan, oyununa hakim olmalısın ve dinlenmelisin. Ruh sağlığın yerinde olmalıdır." ifadesini kullandı.

Teniste genelde hangisinin kazandığına ilişkin soruya Cheryl Flake, "Genelde çift olarak oynuyoruz. Normal olarak aynı takımdayız." yanıtını verdi. Büyükelçi Flake ise "İkimiz nadiren kaybederiz." diye konuştu.

(Bitti)