Türkiye-ABD ilişkileri konuşuldu
Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanan Siyaset Akademisi Seminerleri kapsamında "Türkiye-ABD İlişkileri" ele alındı.
Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanan Siyaset Akademisi Seminerleri kapsamında "Türkiye-ABD İlişkileri" ele alındı.
Çevrim içi seminere, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr Abdulkadir Baharçiçek, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Ağır'ın yanı sıra akademik personeller ve öğrenciler katıldı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr Abdulkadir Baharçiçek başkanlığında düzenlenen seminerde, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi, ticari ilişkiler konuşuldu ve Türkiye'nin dış politika anlayışı üzerine değerlendirilmeler yapıldı.
Programın sonunda, Prof. Dr Abdulkadir Baharçiçek katılımcıların sorularını cevapladı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı