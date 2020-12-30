Türkiye-ABD ilişkileri konuşuldu

Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanan Siyaset Akademisi Seminerleri kapsamında "Türkiye-ABD İlişkileri" ele alındı.