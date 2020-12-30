Türkiye-ABD ilişkileri konuşuldu
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Türkiye-ABD ilişkileri konuşuldu

30.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:43
Türkiye-ABD ilişkileri konuşuldu

Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanan Siyaset Akademisi Seminerleri kapsamında "Türkiye-ABD İlişkileri" ele alındı.

Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanan Siyaset Akademisi Seminerleri kapsamında "Türkiye-ABD İlişkileri" ele alındı.

Çevrim içi seminere, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr Abdulkadir Baharçiçek, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Ağır'ın yanı sıra akademik personeller ve öğrenciler katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr Abdulkadir Baharçiçek başkanlığında düzenlenen seminerde, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi, ticari ilişkiler konuşuldu ve Türkiye'nin dış politika anlayışı üzerine değerlendirilmeler yapıldı.

Programın sonunda, Prof. Dr Abdulkadir Baharçiçek katılımcıların sorularını cevapladı. - MALATYA

Türkiye-ABD ilişkileri konuşuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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