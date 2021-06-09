Türkiye-ABD ilişkileri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'nin bazen NATO müttefiki gibi davranmadığını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Türkiye-ABD ilişkileri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'nin bazen NATO müttefiki gibi davranmadığını söyledi

Türkiye-ABD ilişkileri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'nin bazen NATO müttefiki gibi davranmadığını söyledi
BBC - Haberler | Dünya

Anthony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı. Blinken, Komisyon Başkanı Bob Menendez'in sorusu üzerine, "Türkiye'nin bazen, olması gerekenin aksine, bir NATO müttefiki gibi davranmadığını" söyledi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri için "rahatsız edici" ifadesini kullanan Blinken, ABD'nin "Türkiye'nin çıpasını Batı'da tutmaya çalışacağını" belirtti.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda ABD Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili yapılan oturumda Menendez, Türkiye'nin, Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz münhasır ekonomik bölge gerilimi, AzerbaycaN-Ermenistan savaşı, Kıbrıs, Libya gibi konularda "sürekli uluslararası hukuku ihlal ettiğini" öne sürdü.

Türkiye'de bulunan tutuklu gazetecileri hatırlatan Menendez, Blinken'a, ABD'nin "Erdoğan yönetimi altındaki Türkiye'ye karşı koymak için ne yapacağını" sordu.

Bu endişeleri paylaştıklarını söyleyen Blinken, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 14-15 Haziran'da tarihlerindeki NATO zirvesi sırasında yapılacak görüşmede bu konuların dile getirileceğini belirtti.

'Kesişen çıkarlarımız var'

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alarak bir NATO müttefiki gibi davranmadığını söyledi.

Anthony Blinken, Türkiye'nin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi olarak saydığı sulardaki sondaj çalışmalarına son vermesini ve gemilerini çekmesini olumlu bulduklarını ancak tutuklu gazeteciler gibi insan haklarıyla ilgili bazı konularda endişeleri olduğunu belirtti.

Blinken, Suriye ve Afganistan'da "terörle mücadele", Rusya ve İran'ın olumsuz etki alanı ile başa çıkmak gibi konularda Türkiye ile önemli ve kesişen çıkarları olduğunu da kaydetti.

ABD Başkanı Biden yarın çıkacağı ilk yurt dışı gezisinde önce İngiltere'deki G7 Zirvesi'ne, önümüzdeki hafta da Brüksel'deki NATO zirvesine katılacak.

Biden önümüzeki hafta Cenevre'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşecek.

BBC
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye dahil 90 ülke için yaptığı seyahat uyarısı seviyesini düşürdü
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye dahil 90 ülke için yaptığı seyahat uyarısı seviyesini düşürdü
Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var
Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Atilla Taş Funda Eryiğit Rahşan Gülşan Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye-ABD ilişkileri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'nin bazen NATO müttefiki gibi davranmadığını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 13:45:21. #1.13#

title