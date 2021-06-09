Türkiye-ABD ilişkileri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'nin bazen NATO müttefiki gibi davranmadığını söyledi

Anthony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı. Blinken, Komisyon Başkanı Bob Menendez'in sorusu üzerine, "Türkiye'nin bazen, olması gerekenin aksine, bir NATO müttefiki gibi davranmadığını" söyledi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri için "rahatsız edici" ifadesini kullanan Blinken, ABD'nin "Türkiye'nin çıpasını Batı'da tutmaya çalışacağını" belirtti.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda ABD Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili yapılan oturumda Menendez, Türkiye'nin, Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz münhasır ekonomik bölge gerilimi, AzerbaycaN-Ermenistan savaşı, Kıbrıs, Libya gibi konularda "sürekli uluslararası hukuku ihlal ettiğini" öne sürdü.

Türkiye'de bulunan tutuklu gazetecileri hatırlatan Menendez, Blinken'a, ABD'nin "Erdoğan yönetimi altındaki Türkiye'ye karşı koymak için ne yapacağını" sordu.

Bu endişeleri paylaştıklarını söyleyen Blinken, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 14-15 Haziran'da tarihlerindeki NATO zirvesi sırasında yapılacak görüşmede bu konuların dile getirileceğini belirtti.

'Kesişen çıkarlarımız var'

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alarak bir NATO müttefiki gibi davranmadığını söyledi.

Anthony Blinken, Türkiye'nin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi olarak saydığı sulardaki sondaj çalışmalarına son vermesini ve gemilerini çekmesini olumlu bulduklarını ancak tutuklu gazeteciler gibi insan haklarıyla ilgili bazı konularda endişeleri olduğunu belirtti.

Blinken, Suriye ve Afganistan'da "terörle mücadele", Rusya ve İran'ın olumsuz etki alanı ile başa çıkmak gibi konularda Türkiye ile önemli ve kesişen çıkarları olduğunu da kaydetti.

ABD Başkanı Biden yarın çıkacağı ilk yurt dışı gezisinde önce İngiltere'deki G7 Zirvesi'ne, önümüzdeki hafta da Brüksel'deki NATO zirvesine katılacak.

Biden önümüzeki hafta Cenevre'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşecek.