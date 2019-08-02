Türkiye: ABD ile ortak noktada buluşamazsak 'Güvenli Bölgeyi' kendimiz oluştururuz

Türkiye: ABD ile ortak noktada buluşamazsak 'Güvenli Bölgeyi' kendimiz oluştururuz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde (Suriye sınırında) güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız." dedi. Aksoy, ABD askeri heyetinin güvenli bölge görüşmeleri için gelecek hafta Ankara'ya geleceğini de açıkladı

2.08.2019 13:06
Türkiye: ABD ile ortak noktada buluşamazsak 'Güvenli Bölgeyi' kendimiz oluştururuz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Suriye sınırında kurulmasını istediği güvenli bölge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aksoy, "Amerika Birleşik Devletleri ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız" dedi.

Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenleyen Aksoy, ABD askeri heyetinin görüşmeler için gelecek hafta Ankara'ya geleceğini belirterek, "Sürecin oyalamaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Beklentilerimizin karşılanmaması halinde, ulusal güvenliğimizi sağlamak üzere her türlü önlemi alabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahibiz." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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