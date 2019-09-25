"Türkiye, ABD firmaları için yatırım ve üretim üssü olabilir"

25.09.2019 15:00

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD ile ticareti 100 milyar doların üzerine çıkarma hedefini benimsediklerini belirterek, "Türkiye, ABD firmaları için çok önemli bir yatırım ve üretim üssü olabilir. Özellikle Ortadoğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetlere açılmak için ABD kaynaklı yatırımları Türkiye'ye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk ürünlerinin ABD pazarında çok daha fazla yer alması gerektiğini kaydederek, ticareti 100 milyar dolara çıkarmanın en önemli yolların başında yatırımları artırmanın geldiğini bildirdi.

Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği'ne girdikten ve özellikle 1999 yılında aday ülke olarak ilan edildikten sonra, hızla artan AB kaynaklı yatırımların, AB pazarına girişte en etkili araçlardan biri olduğunu hatırlatan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"ABD ile ticareti 100 milyar dolara ve üzerine çıkarma hedefini benimsiyor ve buna yönelik adımları destekliyoruz. Bu süreçte en önemli unsurlardan birinin yatırımları artırmak olduğunu vurgulamak istiyorum. Türkiye, ABD firmaları için çok önemli bir yatırım ve üretim üssü olabilir. Özellikle Ortadoğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetlere açılmak için ABD kaynaklı yatırımları Türkiye'ye davet ediyoruz. Benzer şekilde Türkiye'den de ABD'ye yatırımların yönelmesi, ABD pazarına erişimi artıracak ve ticareti olumlu etkileyecektir."

Yatırımların artmasının ikili ticareti de artıracak ve beklentilerin de daha üzerine çıkaracağını aktaran Zeytinoğlu, "Bu noktada AB ile olan serüvenimiz bir örnek teşkil ediyor. Her ne kadar AB pazarı coğrafi bakımdan avantajlı olsa da ABD ile ticari ilişkilerimiz açısından ABD kaynaklı yatırımların Türkiye'ye yönelmesi önemli bir itici güç oluşturacaktır. Bugün AB bir numaralı ihracat pazarımız ve ticaret ortağımız ise, bunun arkasında AB kaynaklı yatırımların Türkiye'ye yönelmesi yatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, 1999'da 783 milyon dolar olan doğrudan yabancı sermaye oranın Türkiye'nin AB reformları ve katılım sürecinin de etkisiyle, 2007'de 22 milyar dolara yükselerek 28 kat arttığını kaydetti.

"Doğrudan yabancı yatırımların yüzde 7,4'ü ABD'den"

Söz konusu yatırımların, Türkiye ve AB arasındaki değer zincirlerini geliştirdiğini ve ekonomileri entegre hale getirdiğini aktaran Zeytinoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, AB firmaları için Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya gibi çevre bölgelere ulaşmak için de uygun bir lokasyon olmuştur. Son verilere baktığımızda, ülkemize yönelen doğrudan yabancı yatırımların yüzde 65'i Avrupa'dan gelirken, sadece yüzde 7,4'ünün ABD'den geldiğini görüyoruz. Bu oranı karşılıklı olarak çok daha yukarılara çekmemiz gerekiyor. Yatırımların artması ticaretin artması için de önemli bir baz teşkil edecektir."

Zeytinoğlu, ABD kaynaklı yatırımların gelmesi için atılması gereken adımlara değinerek, Türkiye'nin Gümrük Birliği yükümlülüklerini ihlal etmeyecek şekilde ABD ile ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirmesinin önemini vurguladı.

Gümrük Birliği ve AB müzakere sürecinde önemli bir standartlaşma ve know-how kazanan Türkiye'nin, doğrudan yatırımlar için son derecede uygun bir ülke olduğunu aktaran Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un, 'Yatırımlar için Çin yerine Türkiye'yi tercih edin.' çağrısına katılıyorum. Özellikle yüksek teknolojili ürünler için yatırımları ülkemize çekmek, Türkiye'nin kalkınmasına olumlu etkileri olacaktır. Bunun için mesleki eğitimden, iletişim teknolojilerine, yabancı yatırımlara sağlanacak avantajlara kadar uygun ekosistemi oluşturmak için harekete geçilmeli. ABD ile bir STA imzalanması konusunu ise Türkiye'nin gümrük birliği yükümlülükleri ile bağlantılı olarak ele almak gerekiyor.

ABD ve AB arasındaki TTIP müzakereleri ABD Başkanı Trump'ın idareyi devralması sonrasında kesilmişti. Ancak Trump Yönetimi ABD'nin ticaret anlaşmalarını yeni koşullar ile yenileme eğiliminde. Bu bakımdan AB ile de yakında müzakereler başlayabilir. Bu açıdan bakıldığında günümüz ticaretinin değişen koşullarını dikkate alarak her şeye hazırlıklı olmalıyız."

Türkiye'nin ABD ile STA için hazırlıklarını tamamlaması gerektiğinin altını çizen Zeytinoğlu, "Bunun yanında Gümrük Birliği çerçevesinde STA'lar sorununu biran önce çözüme kavuşturmak gerekiyor. Buradan AB'ye de sesleniyorum. Gümrük birliğinin güncellenmesi müzakereleri biran önce başlatılmalı. Bu şekilde Türkiye'nin AB STA'larını eş zamanlı müzakere etmesi sağlanmalı. Ayrıca Türkiye'nin ticarette bağımsız atacağı adımlara da imkan tanınmalı. Aksi takdirde gümrük birliği ilişkisi yıpranacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA