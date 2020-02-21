Türkiye ABD'den Patriot istedi, Washington henüz cevap vermedi
Ankara'nın talebi tam ne zaman Washington'a ilettiğini belirtmeyen kaynak, "son zamanlarda" ifadesini kullanmakla yetindi.
21.02.2020 01:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 01:22
Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletlerin'den (ABD) Patriot sistemlerine ilişkin bir talepte bulunduğu ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığı bildirildi.
Anadolu Ajansı'na konuşan bir ABD yetkilisi, "Patriot talebi aldığımızı biliyoruz ancak şu anda alınmış bir karar olmadığını anlıyoruz." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com