Türkiye ABD'den Patriot istedi, Washington henüz cevap vermedi
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Türkiye ABD'den Patriot istedi, Washington henüz cevap vermedi

Ankara'nın talebi tam ne zaman Washington'a ilettiğini belirtmeyen kaynak, "son zamanlarda" ifadesini kullanmakla yetindi.

21.02.2020 01:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 01:22
Türkiye ABD'den Patriot istedi, Washington henüz cevap vermedi

'nin, Amerika Birleşik Devletlerin'den (ABD) Patriot sistemlerine ilişkin bir talepte bulunduğu ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığı bildirildi.


Anadolu Ajansı'na konuşan bir ABD yetkilisi, "Patriot talebi aldığımızı biliyoruz ancak şu anda alınmış bir karar olmadığını anlıyoruz." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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