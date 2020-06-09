Türkiye-ABD arasında e-ticaret atağı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye-ABD arasında e-ticaret atağı

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) iki ülke arasındaki 100 milyar dolar ihracat hedefine Covid-19 sonrasında popülerliği artan e-ticaret platformlarına yoğunlaşarak ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye-ABD arasında e-ticaret atağı
09.06.2020 16:52 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:55

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) iki ülke arasındaki 100 milyar dolar ihracat hedefine Covid-19 sonrasında popülerliği artan e-ticaret platformlarına yoğunlaşarak ulaşmayı hedefliyor.

ABD'nin 5.7 trilyon dolara ulaşan perakende sektöründe e-ticaretin payı 706 milyar dolara ulaştı. 2025 yılında bu rakamın 1.9 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), "Korona virüs Salgınının Hedef Pazarlarımızdaki Seyri" isimli video konferansların beşincisinde, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz'ın moderatörlüğünde Amerika Birleşik Devletlerinde görev yapan ticaret müşavirleriyle ihracatçıları buluşturdu. Türkiye'nin Vaşington Ticaret Baş Müşaviri Mustafa Koca, Vaşington Ticaret Müşaviri Selman Kurt, Chicago Ticaret Ataşesi Uğur Öztürk, New York Ticaret Ataşeleri Ahmet Nalbant ve İskender Balcı Amerika'da Covid-19'un etkileri ile ilgili bilgileri paylaştı. Toplantıda, iki ülke arasındaki 100 milyar dolar ihracat hedefine e-ticaret platformlarına yoğunlaşarak ulaşmak hedeflendi.

"E-TİCARETE YOĞUNLAŞIN"

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ABD'de pandemi tehdidine işsizlik sorunlarının ve artan şiddet olaylarının eklendiği, birçok küresel ve bölgesel gelişmenin yaşandığını ifade etti. "2019 sonu itibariyle iki ülke arasında 20,7 milyar dolara ulaşan ticaretimizi 100 milyar dolara çıkarma hedefimiz var" diyen Eskinazi, "Demir-çelik, meyve sebze mamulleri, zeytin, zeytinyağı, su ürünleri, kuru meyve, ev tekstili, doğal taş ve tütün ürünleri ABD pazarında güçlü olduğumuz ürünler. Ege İhracatçı Birliklerinin ABD'ye ihracatında pandemi süreciyle beraber ocak-mayıs dönemine baktığımızda yüzde 15'lik bir azalış söz konusu. İlk 5 aylık ihracatımız 339 milyon dolar. Pandemiyi arkamızda bırakmaya başladığımız bu süreçte Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin ortaya çıkacak yeni fırsatlarla, yeni iş birlikleriyle daha da güçleneceğini ümit ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ABD pazarında daha etkin olmak isteyen ihracatçılarımızın e-ticarete yoğunlaşmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

DİJİTAL FUARLAR ÖNE ÇIKIYOR

Ticaret müşavirleri de şu önerilerde bulundu:

"ABD'nin e-ticaret hacmi 2025 yılında 1.9 trilyon dolara ulaşacak. Amerikan perakende sektörü 5.7 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. Amerikan perakende sektöründe e-ticaretin payının sürekli artıyor. Amerikan perakende sektörün 2011-16 yılları arasında yüzde 3,3 büyürken, e-ticareti yüzde 13.2 büyüdü. Bugün 706 milyar dolar olan e-ticaretin büyüklüğü 2024-25 yıllarında 1.9 trilyon doları bulacak. Türk ihracatçıları, Amerikan pazarına hacimden dolayı girmekte güçlük yaşadıkları sektörlerde e-ticaret yoluyla girme olanağına kavuşacaklar. Pandemi sonrasında Amerika'da insanların market alışverişi, evde eğlence, ev aletleri, yemek siparişi, tüketici elektroniği, evcil hayvan hizmetleri harcamalarını artıracakları öngörülüyor. ABD pazarında başarılı olmak için firmalarımızın bir iş planıyla hareket etmeleri gerekiyor. Amerikan pazarında; tanıtım, fuarlara katılım, markalaşma, ikili iş görüşmeleri (B2B), araştırma, pazara giriş için bilgi desteği önemli. Covid-19 sürecinde Amerika'ya mal satan firmalarımız daha önce FDA sisteminde kaydı olan firmalarımız. Firmaların kaydolabildiği veri tabanları var. Ticaretin yüzde 20'si bu veri tabanları üzerinden dönüyor. Firmalarımızın bu veri tabanlarına kaydoldukları sürece mal ithal etmek isteyen firmalar bu veri tabanlarını tarıyor ve uygun firmaları bulup sipariş veriyorlar. Sosyal medyada görünür olmak, reklam vermek önemli. Dijital fuarlar öne çıkıyor. Dijital fuarlara katılmak ve dijital fuarlar yapmak gerekiyor."

ABD'DE İŞSİZLERİN SAYISI 41 MİLYONA ULAŞTI

Ticaret müşavirleri, "Amerika'da işsizlik rakamlarının yüzde 30'a varacağı tahmin ediliyor. Amerikan ekonomisi 2020 yılının ikinci çeyreğinde 1930 krizinden sonra en büyük daralmayı yaşayacak. İşsizlik maaşı başvurusu sayısı 16 Mayıs itibariyle 38,6 milyona ulaştı. Şu anda 41 milyon seviyesinde olduğu konuşuluyor. İşsizlik perakende mağazalarında, turizm şirketlerinde, hizmet sektörlerinde ağırlıklı. Amerika'da Faz1, Faz2, Faz3 ve Faz4 adı verilen ekonomiyi krizden çıkarma paketleri açıklandı. FED, faiz indirim paketleri açıkladı. Büyük şirketlere 500 milyar dolar, KOBİ'lere 350 milyar dolar ayrıldı. Ev, gayrimenkul kredilerinde sıkıntı yaşanmaması için 200 milyar dolar Mortgage kredi programı açıklandı. Ailelerin korona testlerinin yapılması ve hastanelerde bazı testlerin yapılması için 112 milyar dolarlık bir program paylaşıldı. Faz3 adı verilen 2.2 trilyon dolarlık paket en büyük programdı. Bu programda firmaları kategorilere ayırdılar, doğrudan vatandaşlara yapılan yardımlar oldu. Ailelere de kişi başına 500 dolar, aile başına da 4 bin dolara kadar çekler evlere gönderildi. Ailelere de 250 milyar doların üzerinde destek verildi. Kongrede tekrar 350 milyar dolarlık ilave bir paketin ailelere verilmesi için görüşmeler yapıldı. Göçmenlere, sigortası olmayanlara bir paket düşünülüyor" diyerek bilgi verdi.

AMERİKALILAR TASARRUF YAPMAYA BAŞLADI

Ayrıca, Covid-19 öncesinde Amerika'nın dünyanın en az tasarruf yapan ülkelerinden biri olduğu vurgulanarak, "Bir tüketim ekonomisi olan Amerika'da bu süreçte tasarruf oranları arttı. Amerika'da yüzde 3.5-4 olan tasarruf oranları yüzde 13'e geldi. Amerika'da tüketicilerde tüketim eğilimi düşmüş gözüküyor. Amerika'da kişisel harcama rakamlarında 380 milyar dolarlık bir azalma söz konusu. Tüketici harcamalarında isteklilikte azalma görüyoruz. Tahminler 2022 yılına kadar rakamların salgın öncesi seviyelere dönmeyeceği şeklinde. Bu süreçte, Amerika'nın ürün gamında ve tedarik ettiği ülkelerde değişiklikler olabilir. Bunu fırsat olarak görebiliriz. Bunun da Türkiye açısından olumlu etkileri olacak. Covid-19 sürecinde New York'ta bulunan dünyanın en büyük fuar merkezlerinden Javits Center sahra hastanesine dönüştürüldü. Amerika'nın gıda sektöründe en prestijli fuarı olan, Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen Summer Fancy Food Fuarı dahil pek çok fuar yapılamadı. Amerika'da zeytinyağı tüketimi çok arttı. Akdeniz mutfağında kullanıldığı gibi zeytinyağı kullanılıyor. 2019 yılında 1.3 milyar dolar zeytinyağı ithalatları oldu. Türkiye yüzde 4 pazar payı ile dördüncü büyük tedarikçi konumunda. 2020 yılında Covid-19 sürecinde zeytinyağı ithalatlarında yüzde 11'lik gerileme olurken, Türkiye'den ihracatta yüzde 25 düşüş oldu. Türkiye'ye göre göreceli olarak daha uygun fiyattan ürün temin ettikleri Tunus, Arjantin ve Portekiz'e yöneldiler. Mermer sektörünün ihracatı pandemi sonrasında hızlanacak. Amerikan halkı Covid-19 öncesi tüketim alışkanlıklarına 5-6 yılda anca dönebilecek. Ara bir dönem yaşanacak" denildi.

"TÜKETİCİ SİZİ ONLİNE SATIŞ PLATFORMLARINDA DA GÖRMEK İSTİYOR"

Toplantıda, ticaret müşavirleri, "Türkiye'nin ABD'ye ihracatta güçlü olduğu sektörlerden olan doğal taş sektöründe, Amerika'nın 2.5 milyar dolar ithalatı var. Burada da Brezilya, İtalya, Çin, Hindistan'dan sonra Türkiye'nin payı yüzde 12 ile yaklaşık 314 milyon dolar. Bunun 220 milyon doları mermer üzerine. Türkiye'nin New York ve New Jersey'e 32 milyon dolarlık mermer ihracatı söz konusu. Şu anda ihracat durmuş olsa da ileriye dönük beklenti pozitif.

Pandemi sonrasında inşaat sektörünün açılmaya başlamasıyla birlikte bekleyen siparişlerin devam edeceği öngörülüyor. Amerika'da şehirlerde altyapılar eskimiş durumda bunların yenilenmesi sürecinde sektörler için potansiyel olacak. Chicago TTM ihracatçılara yeni fırsatlar sunacak. Chicago 679 milyar dolarlık Gayri Safi Milli Hasıla üretiyor. Orta Amerika'nın imalat sanayi, lojistik, kara taşımacılığı, depoculuk, demir yolları açısından gelişmiş bir merkezi. Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından kurulması planlanan Türk Ticaret Merkezi Chicago'da ihracatçılara ofis, depo, showroom olanakları sunacak. Amerikalılar telefonla ulaşabildikleri, ABD'de ofisi olan firmaları tedarikçi olarak görmek istiyor. ABD'de bir ofisle, telefon numarasıyla temsil edilmediğiniz takdirde buraya ihracat yapmanız çok zor. Arada yaz saati uygulamasıyla birlikte 9 saatlik fark var. Arada Atlantik var. Burada alıcı kolay ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir tedarikçi görmek istiyor. Muhatap görmek istiyor. İhracatın sürdürülebilirliği çok önemli. Bugün bin parça mal alan kişi, 'yarın 10 bin parça istersem bu konuda yeterli üretimin var mı, lojistiğin var mı?' diyor Aynı zamanda malın fabrikaya kadar teslim edilmesini istiyor. Burada kurulacak TTM bu anlamda ihracatçılarımıza fırsatlar sunacak. Tüketici sizi online satış platformlarında da görmek istiyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı Haber
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Haber
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması var Haber
İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa...
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm
Uğurcan Çakır'dan yıllar sonra gelen itiraf: Altyapıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapasından döndüm
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs bulaştırıyor
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs...
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı
Tekirdağ'da iki kişi, gündüz yardım ettikleri kadının akşam bileziklerini çalmaya kalkıştı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti
Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti
Teröristlerin hain saldırısı, işçileri sindiremedi: İyileşince o yolu tekrar yapacağız
Teröristlerin hain saldırısı, işçileri sindiremedi: İyileşince o yolu tekrar yapacağız
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
'Görünmez Adam'a bir adım daha yaklaşıldı! Bilim insanları şeffaf insan hücresi üretti
"Görünmez Adam"a bir adım daha yaklaşıldı! Bilim insanları şeffaf insan hücresi üretti
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti
Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Leyla Güven Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Kenan Doğulu Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Erkek Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Türkiye-ABD arasında e-ticaret atağı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 16:56:59. #1.15#
title