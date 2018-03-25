Türkiye-Ab Zirvesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Türkiye-Ab Zirvesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Bulgaristan’ın Varna şehrindeki Evksinograd Rezidansı’nda gerçekleştirilecek Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Varna’da güvenlik önlemleri arttırıldı.

Türkiye-Ab Zirvesi İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Bulgaristan'ın Varna şehrindeki Evksinograd Rezidansı'nda gerçekleştirilecek Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Varna'da güvenlik önlemleri arttırıldı.

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında bulunan Varna şehri yakınlarındaki tarihi Evksinograd Rezidansı'nda yarın gerçekleştirilecek Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Varna'da güvenlik önlemleri arttırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un ev sahipliğinde gerçekleştireceği görüşmeyi izlemek için yaklaşık 140 yabancı basın mensubu akreditasyon yaptırdı. Yabancı gazeteciler için zirvenin yapılacağı Evksinograd Rezidansı'nda basın merkezi kuruldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve ev sahibi Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un ise bu akşam Varna'ya geldikleri bildirildi. - SOFYA

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