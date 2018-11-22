Türkiye-Ab Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı Neticesinde Yapılan Ortak Açıklamada, "Deaş'a...
IHAAW173920-SIY/22-11-2018 - Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı neticesinde yapılan ortak açıklamada, "DEAŞ’a katılanların yanı sıra geri dönen yabancı terörist savaşçıların engellenmesi, havacılık emniyeti ve Türk makamlarıyla AB kurumları arasında daha yakın işbirliği...
AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı neticesinde yapılan ortak açıklamada, "DEAŞ'a katılanların yanı sıra geri dönen yabancı terörist savaşçıların engellenmesi, havacılık emniyeti ve Türk makamlarıyla AB kurumları arasında daha yakın işbirliği konusunda mutabık kalındı" denildi. 22.11.2018 17: 39: 20 TSI
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