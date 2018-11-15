Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı Ankara'da Yapılacak

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı, 22 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "AB Başkanlığımızın da yer aldığı Sayın Bakanımız başkanlığındaki heyetimiz ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn başkanlığındaki AB heyeti arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde katılım sürecimizin yanısıra, ekonomi, ticaret, mali işbirliği, enerji, Gümrük Birliği, güvenlik konuları, terörle mücadele, göç ve vize serbestisi gibi AB ile ilişkilerimizdeki temel konular ele alınacaktır" denildi.

Toplantıda ayrıca, Balkanlar, Suriye, Irak ve Orta Doğu Barış Süreci başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi. - ANKARA