"Türkiye AB yolunda reform sürecini yeniden başlattı"
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinde normalleşme ve iyileşme sürecinin başladığına dikkati çekerek, "Türkiye yeniden AB üyeliği yolunda reform sürecini başlattı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinde normalleşme ve iyileşme sürecinin başladığına dikkati çekerek, "Türkiye yeniden AB üyeliği yolunda reform sürecini başlattı." dedi.
Kaynak: Dunya.com