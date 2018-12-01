"Türkiye AB yolunda reform sürecini yeniden başlattı"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinde normalleşme ve iyileşme sürecinin başladığına dikkati çekerek, "Türkiye yeniden AB üyeliği yolunda reform sürecini başlattı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinde normalleşme ve iyileşme sürecinin başladığına dikkati çekerek, "Türkiye yeniden AB üyeliği yolunda reform sürecini başlattı." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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