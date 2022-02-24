Türkiye, AB'yle lojistik bağlantılarını güçlendirmek istiyor

Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yatırım stratejisi Küresel Geçit kapsamında Türkiye'deki ulaştırma projelerine destek vermesini talep etti.

Uluslararası Nakliyecileri Derneği (UND), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) temsilcileri Brüksel'de, Türkiye'nin AB Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nde Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ev sahipliğinde bir araya gelerek, "AB-Asya Ticareti Darboğazının Çözümü İçin Global Gateway (Küresel Geçit)" adlı ortak bildiri yayımladı.

AB'nin Küresel Geçit stratejisi kapsamında 2027 yılına kadar ticaret ortaklarıyla ulaştırma alanındaki bağlantı ve iş birliklerini geliştirecek yatırım projelerine 4,6 milyar avro destek sağlayacağı anımsatılan bildiride, Küresel Geçit'le Türkiye ve AB lojistik bağlantılarının güçleneceği belirtildi.

Bildiride, "AB ihracatçılarını Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika'ya bağlayan kilit güzergah olan Türkiye, AB ile lojistik bağlantılarını güçlendirmeye hazır." ifadesi kullanıldı.

Kovid-19 krizinde kara yolu taşımacılarının tüm kısıtlamalar ve zorluklara karşın sınırlar arasında ilaç ham maddesi, gıda, hijyen malzemesi taşıdığı ve kritik bir görev ifa ettiği anımsatılan bildiride, "Özellikle pandemi krizi göstermiştir ki Türkiye ve AB birbirini tamamlayıcı iki ekonomidir. Türkiye, güçlü üretimi ve lojistik kabiliyetleriyle, bu zorlu dönemde Avrupa tedarik zincirlerinin kırılmasını engelleyerek AB ülkelerinde üretim ve ticaretin aksamadan sürmesine destek sağlamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, AB ekonomileri açısından Orta Asya gibi önemli bir pazara ulaşmak için en uygun ve en güvenli güzergahın Türkiye olduğuna işaret edilerek, her yıl binlerce Türk aracının AB ihracatını Asya ülkelerine taşımakta olduğu, Türkiye'nin AB'deki ticaret erbabı için etkin lojistik hizmetleri sunduğu anımsatıldı.

AB'nin Küresel Geçit projesiyle rekabet gücünü artıracak önemli bir adım attığı ifade edilen bildiride, "Türkiye, Küresel Geçit projesindeki partner ülke tanımıyla AB ekonomisinin Asya yönünde önünü açan en önemli stratejik ortaklardan biridir. Türk iş dünyası tanımlanan stratejik alanlarda tüm Avrupa'nın rekabetçiliğine katkı sağlayacak yenilikçi iş birlikleri için AB ortaklarıyla çalışmaya hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, Türkiye-Bulgaristan arasındaki Kapıkule-Kapitan Andreevo sınır kapısında 3-4 güne ulaşan sınır geçiş beklemeleri yaşandığı hatırlatılarak, bunun AB ekonomisinin Türkiye ve Türkiye üzerinden Asya'ya ulaşımın önünde en büyük darboğaz olduğunun altı çizildi.

Türkiye ve AB arasında uzun yıllara dayanan Gümrük Birliği ilişkisi olduğu anımsatılan bildiride, tarafların Küresel Geçit projesiyle karşılıklı ekonomik ve ticari kazanımları artıracak etkin lojistik iş birlikleri geliştirebileceği kaydedildi.

Bildiride, Türkiye-AB arasında sınır beklemelerini ve ticari kayıpları azaltacak, çevreye zararlı emisyonları düşürecek dijital ve teknik donanıma sahip yeni sınır kapısı projesi geliştirilmesine destek verildiği belirtildi.