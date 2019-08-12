Türkiye AB'ye en fazla tekstil ürünü satan 3'üncü ülke

12.08.2019 14:02

Avrupa Birliği'nin (AB) resmi istatistik kurumu Eurostat'ın son verilerine göre AB ülkelerinin 2018 yılında en fazla tekstil ürünü ithal ettiği 3'üncü ülke Türkiye oldu.

Türkiye geçtiğimiz sene üye ülkelere 10 milyar euroluk tekstil ürünü satarken, listede 27 milyar euro ile Çin birinci, bir başka Uzak Doğu ülkesi Bangladeş ise 16 milyar euro ile ikinci sırada yer aldı. Listenin dördüncü sırasında 5 milyar euro ile Hindistan yer alırken, Kamboçya 4 milyar euroluk ihracatla listede ilk 5'e girdi. Euronews.com'da Görüntüle